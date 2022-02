Rieti, lite in famiglia. Polizia arresta aggressore per violenza domestica

22 febbraio 2022 a

La squadra volante della questura di Rieti è intervenuta a Lisciano dove una donna aveva richiesto l’intervento della polizia a causa di una violenta lite in famiglia. Gli agenti sono immediatamente intervenuti sul posto raccogliendo la testimonianza della donna, apparsa terrorizzata, che ha raccontato di una serie di aggressioni patite dal suo convivente per tutta la giornata.

La vittima, che presentava evidenti segni di percosse sul collo e lividi sul petto, ha denunciato come l’uomo l’avesse picchiata più volte e tentato addirittura di strangolarla, mentre le puntava alla gola la lama di un coltello da macellaio, rinvenuto sul posto dagli Agenti della Polizia di Stato e sottoposto a sequestro. La donna, che durante l’intervento degli Agenti ha accusato anche un malore che ha reso necessario il trasporto a mezzo di personale del 118 presso il locale nosocomio, in codice rosso, ha raccontato agli agenti una lunga storia di soprusi e violenze domestiche durate per anni e di cui la vittima non aveva mai trovato il coraggio di denunciarne i fatti.

L’aggressore, immediatamente rintracciato dagli agenti nei pressi dell’abitazione familiare, è stato arrestato.

