Rieti, arrivano i contatori dell'acqua intelligenti

22 febbraio 2022 a

a

a

Sono 54.552 i contatori intelligenti del servizio idrico in arrivo nel territorio reatino, che permetteranno la lettura da remoto e il monitoraggio in tempo reale di segnali, malfunzionamenti, flussi. L’importante innovazione tecnologica è stata presentata ieri da Acqua Pubblica Sabina presso il Comune alla presenza del sindaco Antonio Cicchetti , del presidente Aps Maurizio Turina e del direttore generale Aps Raimondo Besson. Si tratta complessivamente di 54.552 utenze, delle quali 27.256 andranno installate nel Comune di Rieti.

Staccata l'acqua a 60 famiglie

L’importo dei lavori a base d’asta è pari a 6.974.077 euro. I lavori avviati ad ottobre 2021, sono in esecuzione e termineranno entro ottobre 2023, coinvolgendo 19 Comuni : Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borgo Velino, Borgorose, Castel di Tora, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Fiamignano, Frasso Sabino, Mompeo, Monteleone Sabino, Montero Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Nativo, Rieti, Scandriglia, Torricella in Sabina. Mentre, l’esecuzione dei lavori nel Comune di Rieti è prevista a partire da febbraio 2022 per concludersi entro febbraio 2023, per un costo di 3.519.000 euro. La comunicazione è un requisito tecnologico fondamentale per i contatori intelligenti. Lo Smart Metering Acqua Pubblica Sabina avrà dunque la possibilità di effettuare il telecontrollo dei processi, la lettura dei consumi, di monitorare costantemente le perdite idriche e, in ultima analisi, di tutelare in maniera più articolata e continuativa il territorio gestito.

Da Aps 6,5 milioni per il Cicolano

Tra i vantaggi la possibilità di segnalare in breve tempo perdite o consumi anomali, di consentire verifiche periodiche ed automatiche del corretto stato di funzionamento degli impianti, di migliorare la tempestività degli interventi, di leggere da remoto i consumi riducendo la fatturazione in acconto ed evitando, peraltro, anche i tentativi di truffa dei falsi operatori. “Si tratta di un salto di qualità notevole tanto per la società quanto per i clienti – ha spiegato il presidente di Aps, Maurizio Turina – a conferma della forte vocazione innovativa della nostra Società, tra le più avanzate del territorio in termini di digitalizzazione e utilizzo sistemico dell’innovazione tecnologica”. “Grazie all’implementazione di un’infrastruttura tecnologica di lettura – ha sottolineato il dg Aps Raimondo Besson - sulla quale Aps sta lavorando, sarà possibile monitorare in tempo reale e quotidianamente l’andamento dei consumi di ogni singolo contatore intelligente verificando eventuali anomalie, perdite o rotture”. “Ad un anno dalla messa in cantiere di alcune opere – ha dichiarato il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti - alla concreta attuazione del progetto. In Italia la stupidità burocratica impedisce spesso di dar vita ai dei lavori, a dei progetti importanti e validi per tutta la collettività. Abbiamo visto, che quando si può velocizzare tutto rimane possibile”.

Acqua, in arrivo 27 mila contatori intelligenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.