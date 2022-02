Violenta lite tra stranieri a Rieti, un ferito e un arresto

21 febbraio 2022 a

Violenta lite tra extracomunitari, un ferito e un arresto. Agenti della polizia sono intervenuti nei giorni scorsi in via Tancia, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco, dove, due cittadini extracomunitari si stavano fronteggiando aspramente. Uno di loro era armato con una bottiglia, mentre l’altro, dopo aver imbracciato una roncola lo aveva colpito ripetutamente al corpo procurandogli diverse ferite.

Il personale della Polizia, allertato dai cittadini è immediatamente intervenuto proprio mentre l’extracomunitario armato di roncola, stava per sferrare un pericoloso colpo al capo del suo connazionale e, nella circostanza, è stato prontamente bloccato e disarmato con molta difficoltà. nLa vittima che era rimasta esanime a terra è stata immediatamente soccorsa e condotta presso il locale nosocomio in codice rosso mentre l’aggressore, sottoposto a perquisizione personale dagli Agenti della Polizia di Stato è stato trovato in possesso di numerose compresse di sostanza stupefacente nonché di una pistola utilizzata per lo sparo di liquido urticante.

Lo straniero, che è risultato anche essere destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Rieti ed al quale non aveva mai ottemperato, è stato, pertanto, arrestato e condotto presso il carcere di Viterbo.

