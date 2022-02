Rieti, acqua. In arrivo 27 mila contatori intelligenti. L'annuncio di Aps

21 febbraio 2022 a

A Rieti arrivano i contatori intelligenti. Questa mattina, 21 febbraio, la presentazione del progetto al Comune di Rieti. L’incontro è stato fissato alle ore 11.30, presso la sala Giunta del Comune di Rieti in piazza Vittorio Emanuele II, dove si parlerà dei processi di innovazione tecnologica messi in campo da Acqua Pubblica Sabina che, proprio in queste settimane, ha avviato l’installazione di oltre 27mila contatori intelligenti sul territorio del Comune di Rieti. All’incontro di questa mattina parteciperanno il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, il presidente di Acqua Pubblica Sabina, Maurizio Turina, e il direttore generale della stessa azienda, Raimondo Besson.



