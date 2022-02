Rieti, edilizia. In un anno 97 nuove imprese

Luca Feliziani 21 febbraio 2022 a

Il comparto dell’edilizia in provincia di Rieti è in costante crescita. I numeri elaborati da Cassa edile e Istat parlano chiaro. Nel 2021 aumentate sia le imprese che i lavoratori. E i numeri non sono neanche piccoli. Da dicembre 2020 a dicembre 2021, infatti, in provincia di Rieti sono nate 97 imprese edili che hanno creato 524 nuovi posti di lavoro.

Insomma il comparto gode di ottima salute. Ma c’è qualche ombra, come sottolinea il presidente della Cassa edile Rieti, Elio Carosella. “Complessivamente l’edilizia reatina vive una fase espansiva prodotta da una serie di motivi. Ma potrebbe andare ancora meglio. Manca infatti la manodopera. Le imprese del territorio possono offrire ancora 350 posti di lavoro, ma in questo momento i giovani non si avvicinano a questo mondo”. E Carosella spiega anche il perché. “La figura dell’operaio edile è ancora legata a vecchi cliché che lo fotografano sempre con cazzuola, badile, affaticato e ricoperto di polvere. Ma oggi non è più così. Questo è un lavoro che è cambiato molto, oggi nei cantieri è entrata la tecnologia e i nuovi operai devono essere in grado di sapere maneggiare nuove macchine. Dobbiamo cercare di superare questi retaggi storici”. Il secondo problema è invece legato alla crescita dei prezzi dei materiali. “E’ stato approvato un nuovo prezzario regionale che aspettiamo vada a regime così da superare il problema del caro prezzi che sta creando diversi problemi al mondo dell’impresa".

Nonostante questa difficoltà, il comparto vola. I dati del 2021 si avvicinano molto a quelli del 2010 quando il territorio era disseminato di gru. Oggi, più o meno, siamo a quei livelli. Carosella spiega i motivi di questo nuovo boom.

“Ricostruzione post sisma, superbonus e opere pubbliche. Su questi tre filoni si muove la crescita del comporto edilizia in provincia di Rieti. La ricostruzione privata nel cratere comincia ora a correre, mentre il superbonus ha dato una ulteriore spinta al settore. In più c’è da sottolineare il ritorno degli enti locali a mettere in campo nuove opere pubbliche. La Provincia lo ha fatto e continuerà a farlo nel settore della viabilità e della sicurezza idrogeologica. Aps è da mesi che ha iniziato a realizzare importante opere in vari posti della provincia. Ora cominciano a muoversi anche le amministrazioni locali con finanziamenti nel settore dell’edilizia scolastica”. Ma il meglio deve ancora arrivare sottolinea il presidente Carosella. “Per le sensazione che abbiamo noi, suffragate anche da dati e studi, il settore edile in provincia ancora non ha raggiunto il suo massimo. Crediamo che il comparto continuerà a crescere anche quest’anno e non si fermerà nemmeno nel 2023”.

