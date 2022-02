Rieti, ladro sorpreso in casa dalla proprietaria. Paura a Forano: arrestato romeno

21 febbraio 2022 a

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Stimigliano hanno arrestato in flagranza di tentato furto in abitazione, un venticinquenne di origini rumene. I militari, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, sono intervenuti a Forano, dove, una donna, pochi minuti prima, aveva richiesto al 112, l'intervento di una pattuglia, avendo trovato un uomo all'interno del suo appartamento. Le prime indagini hanno consentito ai carabinieri di acclarare come il giovane, in pieno giorno, si fosse introdotto nell'abitazione da una finestra lasciata aperta e poi, vistosi scoperto dalla proprietaria di casa, si era dato alla fuga senza asportare nulla. Il repentino intervento dei carabinieri della stazione di Stimigliano e dell'Aliquota Radiomobile di Poggio Mirteto ha consentito di rintracciare il giovane nel centro del paese che è stato fermato e arrestato.

