Rieti, inaugurazione rotatoria Chiesa Nuova. Calisse: "Opera fondamentale per la viabilità cittadina"

20 febbraio 2022 a

a

a

"Quella che inauguriamo oggi è un'opera fondamentale per la viabilità cittadina e in particolare di questo quartiere - sono le parole del presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse durante, l'inaugurazione della rotatoria di via Chiesa Nuova all'incrocio con via Comunali che si è svolta il 19 febbraio .- Questo incrocio è stato sempre teatro di incidenti, anche mortali, per questo abbiamo ascoltato il grido dei cittadini e ci siamo impegnati per realizzare questa rotatoria".

T-Red contro gli automobilisti indisciplinati

"Era da tempo - ha aggiunto Calisse - che la politica aveva preso questo impegno e dobbiamo chiedere scusa ai cittadini che aspettavano quet'opera da tempo, ma ora siamo qui ad inaugurarla e ce l'abbiamo fatta. Ringrazio i rappresentanti del Comitato Piana Reatina che sono presenti oggi e ci hanno stimolato. C'è un messaggio che va al di là dell'opera stessa: il tema della Provincia, vista come istituzione politica e amministrativa. Oggi ne riscopriamo l'importanza, dopo averla lasciata da parte per via della legge Delrio. Qualche anno fa abbiamo trovato un Ente a rischio, sovrastato dalle paure".

Terminati i lavori alla nuova rotatoria tra via Chiesa Nuova e via Comunali

"Oggi con orgoglio devo ringraziare tutti i lavoratori che hanno messo il cuore davanti all'ostacolo. La Provincia deve continuare a lavorare e collaborare con i Comuni, deve essere una risorsa per lavorare con tutti gli enti locali. La parola d'ordine è concretezza: dobbiamo mettere a terra, nella difficoltà della burocrazia, tutti quei fondi che sono in arrivo. In 3 anni abbiamo risolto un grande problema per i cittadini: questa è la cifra di come abbiamo lavorato e di una città che vuole continuare ad espandersi e migliorare. L'opera è stata ideata, progettata e realizzata da un'azienda del posto (la Quatrini, ndr) e questo mi rende pieno di orgoglio e devo ringraziarli".

Salaria, niente stop al cantiere. Ma la strada antica va preservata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.