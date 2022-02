Rieti, aumenti pedaggi autostradali. Volantinaggio dei sindaci della Valle del Turano

20 febbraio 2022 a

a

a

“I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo dicono no ai rincari dei pedaggi autostradali!!. Alle continue prese in giro!!. SI alla sicurezza sulle autostrade. Ai fatti!!!. Presidente Draghi, Ministro Giovannini, parlamentari di Lazio e Abruzzo: vogliamo soluzioni definitive!!!”. Questo il testo integrale del volantino distribuito ieri mattina 19 febbraio ai caselli autostradali dell’A24/A25 dai sindaci di Lazio e Abruzzo impegnati da ormai quattro anni nella lotta contro il caro pedaggi e la sicurezza. I punti esclamativi enfatizzano il loro stato d’animo, dopo ripetuti incontri e proteste davanti al Ministero dei trasporti e in Senato, che non hanno portato a soluzioni definitive. La manifestazione, annunciata in conferenza stampa a Carsoli (comune capofila dei 110 sindaci) si terrà ogni mese, fino a ripetersi davanti al Ministero.

Caro pedaggi, sindaci pronti a bloccare l'autostrada

L’aumento (circa il 35%) dei pedaggi, è stato congelato fino a giugno per decisione univoca del consiglio di amministrazione di Strada dei Parchi, mente il Ministero aveva concesso una proroga solo fino ad aprile, ma il 1° luglio, se non ci saranno interventi, l’aumento scatterà e sarà molto pesante per tutti, considerando anche il trasporto merci su gomma. Al casello di Carsoli una folta delegazione di sindaci ha distribuito i volantini agli automobilisti che definiscono la situazione “una bella batosta, visto che è già l’autostrada più cara d’Italia” e “un grosso problema” come ha sottolineato Enrico Laurenzi della Croce Rossa di Carsoli. “Questa è la prima di una serie di manifestazioni, finché non avremo provvedimenti definitivi sugli aumenti e risposte certe sulla sicurezza – dichiara Velia Nazzarro, sindaco di Carsoli – attendiamo anche risposte dai Parlamentari ai quali abbiamo chiesto un incontro, non possiamo andare avanti di proroga in proroga e non lasciamo nulla di intentato”.

Pedaggi autostradali Strada dei parchi sospende gli aumenti

Il casello di Carsoli è un punto nevralgico e al volantinaggio anno partecipato i sindaci di Ascrea, Collalto Sabino, Turania, Paganico rappresentato dalla consigliera Chiara Federici: “Non condividiamo questa impostazione, è doveroso per noi essere qui, soprattutto in un momento come questo, con i rincari (benzina, bollette) e la pandemia ancora presente - dichiarano all’unisono – per difendere i nostri cittadini e il territorio. Da Carsoli si entra nel Turano e per noi è vitale non solo per i pendolari, ma anche per il turismo di cui viviamo e l’aumento sarebbe un duro colpo. Questa manifestazione di sensibilizzazione è andata molto bene, abbiamo il sostegno e l’incoraggiamento di tutti”.

Caro pedaggi, nuovo sit in di protesta a Roma dei sindaci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.