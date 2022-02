Caro bollette a Rieti, in Comune aumenti per 600 mila euro

Monica Puliti 20 febbraio 2022 a

Tutti stretti nella morsa del caro bollette - famiglie, aziende, associazioni, enti locali – in attesa degli 8 miliardi annunciati dal governo per alleggerire le utenze di gas e luce e che andranno in particolare a famiglie e imprese “energivore” e “gasivore”; 700 milioni dell’intervento appena varato dal consiglio dei ministri saranno invece destinati agli enti locali per i servizi, tra cui quelli sanitario e per l’illuminazione pubblica. Un colpo per i Comuni, specie quelli alle prese con bilanci in cui gli aumenti record previsti appesantiscono una situazione già di per sé complessa. Come quello di Rieti, ad esempio, da anni in pre-dissesto, dove l’assessore Claudio Valentini ha previso una spesa del 20% in più in bilancio e, dice, “se i costi dovessero essere maggiori provvederemo con una variazione di bilancio”.

Attualmente Palazzo di Città spende ogni anno 3 milioni di euro per le bollette di luce e riscaldamento ma, con gli aumenti previsti, la spesa potrebbe arrivare a 3 milioni e 600 mila euro. Aumenti che, sostiene Valentini - e chiunque analizzi la situazione togliendosi dagli occhi il velo dei preconcetti e dell’ideologia che permeano la materia legata alla produzione energetica e alla tutela dell’ambiente -, “sono il frutto avvelenato della politica energetica scellerata condotta negli ultimi vent’anni oltreché di un eccesso di vincoli”. “Abbiamo detto no a tutte le energie che possiamo produrre – dichiara -, dall’idroelettrico al fotovoltaico passando per la trasformazione dei rifiuti e iniziando dal nucleare”. Secondo l’assessore al Bilancio e all’Ambiente, inoltre, i territori dovrebbero avere più mano libera in materia per poter produrre energia, mentre, dice ancora, “abbiamo vincolato tutto il nostro territorio per tutelare l’ambiente senza pensare che così facendo gli facciamo solo del male”.

“Abbiamo un concetto dell’ambiente fuorviante, non scientifico, per cui salviamo l’uccellino ma condanniamo un intero territorio con una vincolistica esagerata su tutto ciò che potrebbe produrre energia e renderci più autosufficienti. La vera sfida – conclude Valentini – è l’abbattimento delle emissioni nell’ambiente e il riciclo dei rifiuti. Mancando tutto quello di cui abbiamo parlato, cittadini, aziende ed enti si ritrovano alle prese con bollette stratosferiche”.

