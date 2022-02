Rieti, fuori strada con l'auto ma era sottoposto a obbligo di soggiorno nell'Amatriciano. Arrestato 35enne

19 febbraio 2022 a

Nei giorni scorsi i carabinieri di Poggio Mirteto hanno arrestato un trentacinquenne dell'Amatriciano per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. I militari, alle 2.30 di notte, intervenuti per un incidente sulla Salaria, nel territorio di Fara in Sabina, hanno soccorso l’uomo, che, alla guida della propria auto, era finito fuori strada, rimanendo incastrato nella macchina.

Dopo l'immediato intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Rieti, dove sono state riscontrate di ferite e contusioni riportate, giudicate guaribili in 8 giorni. I primi accertamenti hanno consentito di acclarare come l'uomo fosse sottoposto a sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune dell'Amatriciano dove risiede e con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in arco notturno ed era alla guida di un'auto con la patente revocata, pertanto l'autoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Dopo il fotosegnalamento, l'uomo è stato ricondotto al proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari.

