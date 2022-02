Rieti, tornano a vivere i siti industriali dismessi

19 febbraio 2022 a

Una mappatura dei siti industriali dismessi che interessi l’intero territorio regionale e che costituisca la base di un progetto che favorisca il sostegno alla competitività attraverso il loro recupero e successiva valorizzazione. Il consiglio di amministrazione del consorzio industriale del Lazio ha dato mandato al Cer, il centro europa ricerche, per una ricognizione sulle aree produttive, dal momento che la massiccia presenza di siti dismessi costituisce un problema rilevante sia in termini ambientali e di decoro del territorio.

“Anche per l’area del reatino siamo procedendo a sancire quali sono i siti dismessi di interesse - ha detto il consigliere di amministrazione Giovanni Ientile - . Oggi possiamo solo dare una mappatura generale di metri quadri di attività non produttive. Per quanto riguarda l’agglomerato di Rieti – Cittaducale parliamo di una superficie di lotti totale di 201.682 metri quadrati, di cui 143.195 industriali e 58.487 di servizi; la superficie degli edifici è invece di 32.008 metri quadrati di cui 18.551 industriale e 13.457 per servizi. L’agglomerato di Borgorose conta invece una superficie totale di lotti di 175.200 metri quadrati industriali, mentre quella degli edifici è di 11.742.

Certamente sarà uno strumento utile anche per programmare gli interventi sia per il Pnrr che per la programmazione regionale, dove ci saranno linee specifiche sui siti dismessi”. Il lavoro sarà articolato e si partirà con il censimento dei siti esistenti, incrociando le informazioni del Mise e quelle contenute nel Registro imprese della Camera di Commercio. Si procederà quindi con la realizzazione delle schede tecniche dei siti individuati con una verifica catastale e, successivamente, con la realizzazione di una mappatura complessiva all’interno della quale i siti oggetto di indagine verranno classificati sulla base dell’immediata disponibilità degli stessi, distinguendo tra quelli subito riutilizzabili in termini edili, giuridici e ambientali, e quelli invece che necessitano di preliminari attività di recupero e messa in sicurezza. “Vogliamo riportare la luce dove c’era il buio. – ha commentato il presidente del consorzio industriale del Lazio, Francesco De Angelis – Non è un segreto come i siti industriali dismessi costituiscano un serio problema dal punto di vista ambientale e di decoro del territorio. Intanto perché l’abbandono di aree produttive, soprattutto se dedicate ad alcune particolari attività, lascia in eredità fenomeni di contaminazione pericolosi per l’ambiente; in secondo luogo perché la presenza di capannoni abbandonati costituisce un pesante danno in termini paesaggistici”.

