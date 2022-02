Rieti, il bancomat torna sul monte Terminillo

18 febbraio 2022 a

Finalmente ritorna il bancomat al Terminillo. Proprio ieri, l'iniziativa dell'imprenditore Ippolito Matteucci, supportata da Conflavoro Pmi Rieti , è stata inaugurata alla presenza del vicesindaco di Rieti Daniele Sinibaldi , del consigliere provinciale delegato Maurizio Ramacogi e del Presidente della ProLoco Terminillo, Antonio Cavalli. Durante questi lunghi mesi di assenza ingiustificata di un servizio di notevole importanza, non sono mancate le lamentele. E’ stato raccolto l’appello degli operatori economici e dei turisti che lamentavano da tempo la mancanza di servizi essenziali per poter lavorare e vivere con tranquillità nella località montana. Confartigianato, tramite il delegato al Terminillo, Matteo Monaco, ha avviato immediatamente un’opera di sensibilizzazione verso tutte quelle attività imprenditoriali che rappresentano il vero tessuto economico della montagna. Questa azione si è concretizzata in una raccolta firme che ha registrato l’unanime consenso.

Subito dopo la chiusura del precedente servizio bancomat, non mancarono le proteste dei cittadini e dell’amministrazione locale: “Abbiamo appreso della chiusura dell’unico bancomat del Terminillo e condanniamo questa decisione assunta dall’istituto di credito. Una scelta che appare anche poco giustificabile considerato il boom di presenze al quale assistiamo al Terminillo ormai da mesi”. “Per combattere lo spopolamento non basta dire, ma occorre fare – spiegò a fine anno Maurizio Aluffi, direttore di Confartigianato Imprese -. Non è pensabile che operatori economici, turisti, sportivi, debbano venire a Rieti per poter prelevare contanti”. L’apparecchio Atm è collegato in rete a tutte le banche che aderiscono ai vari circuiti (Bancomat, Visa, Mastercard, ecc.). Questo significa che chi ha bisogno di prelevare dei soldi e lo sportello più vicino è quello di una banca diversa dalla propria, si può effettuare lo stesso l’operazione, anche se questa – a determinate condizioni – potrebbe non essere gratuita.

"Con il coinvolgimento degli imprenditori spesso si può fare molto – ha spiegato Roberto Rinaldi, presidente Conflavoro Pmi Rieti - come nel caso di Terminillo che ben testimonia l'importanza delle attività private anche per il contesto e la competitività di un intero ecosistema economico e sociale. Infatti, grazie alla disponibilità e alla capacità di iniziativa di un nostro associato, Ippolito Matteucci , supportato da Conflavoro, e dell'impegno e dell'attenzione del Vicesindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e del consigliere provinciale Maurizio Ramacogi, è stato restituito al Terminillo un servizio di bancomat-Atm, indispensabile per i tanti turisti e villeggianti che affollano la nostra montagna. Piccole iniziative che, però, dimostrano voglia di fare e che possono contribuire in maniera sostanziale a migliorare l'offerta del territorio".

