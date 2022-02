Rieti, furto in una abitazione di Quattro Strade. Arrestato un 20enne e ferito un carabiniere

18 febbraio 2022 a

Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato in flagranza un ventenne extracomunitario per furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Durante un servizio teso al contrasto dei reati predatori, i militari sono intervenuti, su attivazione della centrale operativa di Rieti, in zona Quattro Strade, dov'era stata segnalata una persona che aveva appena scavalcato un recinto di un'abitazione privata. Il tempestivo intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Cantalice ha consentito di rintracciare e di arrestare il giovane nelle vicinanze dell'abitazione, mentre era ancora in possesso della refurtiva.

Nel corso delle operazioni di fotosegnalamento, l'uomo, già noto alle forze di polizia e irregolare sul territorio nazionale, ha dato in escandescenze, spintonando i militari causando ad uno di loro ferite giudicate, dal pronto soccorso di Rieti, guaribili in 15 giorni. La professionalità dei carabinieri ha fatto sì che l'arrestato, invece, rimanesse incolume. La merce, del valore di circa 650 euro, è stata restituita alla proprietario e il ventenne è arrestato.

