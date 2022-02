Rieti, aziende agricole biologiche. In due anni ne sono nate settanta

C. R. 18 febbraio 2022 a

Mangiare bio non è più un’abitudine di nicchia, ma un modello produttivo in crescita. Il biologico laziale continua ad aumentare e la provincia di Rieti non rimane certamente a guardare. Il Lazio, al momento, si colloca al quinto posto tra le regioni italiane per estensione delle superfici bio e al settimo per numero di operatori. Nella nostra regione, attraverso gli ultimi dati forniti da Arsial, operano 5.122 aziende bio, 6,35% del totale nazionale, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Nel territorio reatino troviamo la presenza di oltre 800 aziende biologiche. In Sabina la produzione coinvolge qualsiasi prodotto. Si passa dalle saponette naturali, ai formaggi, alle diverse lavorazioni delle farine, dei cereali, degli oli, dei legumi e delle carni. Tra le motivazioni di acquisto del bio vi è la volontà di proporre cibi più sicuri per la salute, privi di sostanze chimiche di sintesi e pesticidi. Anche in provincia cresce la volontà da parte delle famiglie di fare più attenzione a quello, che si mette a tavola.

Produrre alimenti bio, mediante un’agricoltura biologica, significa promuovere il rispetto delle risorse naturali e dell’ambiente, attraverso una maggiore attenzione verso alcuni principi fondamentali. In particolare le tecniche di produzione devono rispettare determinati requisiti per poter appartenere a questa pratica. Fanno parte dell’agricoltura biologica numerosi altri principi come la salvaguardia degli insetti utili quali insetti pronubi, importanti nell’impollinazione, e insetti antagonisti dei parassiti. L’utilizzo di pratiche come la pacciamatura o il sovescio che consiste nel seminare piante benefiche per il terreno che, una volta mature, verranno interrate per aumentare la sostanza organica e di conseguenza la fertilità del suolo. Dal 1991 esiste un regolamento europeo che disciplina il biologico attraverso specifiche regole e criteri di coltivazione. I prodotti biologici che rispondono positivamente alla normativa sono dotati di un logo che ne accerta la veridicità. L’ottenimento del logo europeo avviene solo attraverso un’opportuna verifica dei requisiti di accesso quali conformità al regolamento, trasparenza, e controlli. L’aumento del biologico nel reatino, viene sottolineato anche dal presidente della provincia Mariano Calisse.

“Grazie ad i finanziamenti europei verso l’agricoltura e nello specifico quella biologica - ha dichiarato Calisse - è stato possibile, per molti imprenditori ed aziende dare vita ad un sogno. Una grande opportunità per il rilancio del settore, del territorio e dell’occupazione stessa. Non a caso molti giovani negli ultimi anni si sono diretti verso il mondo agricolo, come strumento di lavoro e professionalità. L’aumento delle aziende biologiche nel territorio reatino è pura realtà, basti pensare, che negli ultimi due anni sono nate altre 70 aziende Bio. Un territorio ottimo per molte coltivazioni, con numerosi pascoli di ottima qualità, circondati dalla natura ancora incontaminata”.

