Rieti, malasanità. La denuncia: "Mia nonna lasciata per giorni sulla barella al De Lellis"

“Al pronto soccorso pazienti lasciati per ore abbandonati su lettighe ammassati persino lungo i corridoi, una situazione grave”. A denunciarlo è Susanna che ha dovuto portare la nonna di 90 anni al pronto soccorso in quanto l'anziana è diabetica e cardiopatica, oltre che in lista per un'operazione “abbastanza seria cui dovrà sottoporsi a Roma, cammina appena e deve seguire delle terapie farmacologiche”. La donna presentava febbre e tremori ed i familiari hanno deciso di portarla in ospedale viste le diverse patologie da cui è affetta.

“Sabato – scrive Susanna - abbiamo portato mia nonna al pronto soccorso dove l'hanno fatta aspettare 5 ore seduta su una sedia prima di visitarla. Finalmente è entrata, ma dopo la visita ci dicono che non c'è posto in nessun reparto e quindi dovrà rimanere al pronto soccorso. E non è la sola: i corridoi sono pieni di letti, soprattutto con anziani”. Storie di tutti i giorni spiega Susanna e raccontano parenti di altri ricoverati, con persone che rimangono al pronto soccorso anche cinque giorni, qualcuno anche dieci, con indosso gli stessi vestiti con cui sono entrati. “Ci hanno raccontato - spiega Susanna - che a volte non c'è da mangiare, perché il pronto soccorso non è un reparto degenza, quindi non è detto che ci siano pasti per tutti. Stessa cosa per l'acqua: una bottiglietta a testa, quando c’è”. I pazienti spesso non sono seguiti riguardo le terapie che seguono e la nonna di Susanna che deve prendere medicine a orari precisi, oltre all'insulina, è rimasta tre giorni in un corridoio perché “il pronto soccorso tratta le emergenze e quindi non c'è il medico o l'infermiere che si occupa delle terapie del singolo paziente. Dunque mia nonna non ha ricevuto né medicine né l'insulina con il livello di glicemia arrivato alle stelle. Per tre giorni nessuno le ha cambiato la biancheria, e mia nonna ha bisogno di aiuto per andare in bagno. Non è l'unica. Lì dentro ci sono pazienti che hanno subito trapianti, pazienti in dialisi, abbandonati a loro stessi”.

Viene ovviamente da chiedersi come Susanna abbia saputo tutte queste cose visto che è vietato l'accesso ai parenti. “Sono stata messa al corrente – racconta Susanna - da una persona che lavora in ospedale che gentilmente è entrata al pronto soccorso per misurare la glicemia di mia nonna e somministrarle le medicine che non stava prendendo. La cosa grave è che i parenti dei pazienti non hanno modo di sapere come stessero i propri cari a meno che non abbiano un telefono cellulare e siano in grado di usarlo”. Dopo tre giorni la nonna di Susanna è stata finalmente trasferita in reparto e “le sue condizioni psicologiche erano drammatiche visto che è una donna di 90 anni che già ha le sue patologie, che ed è stata lasciata a sé stessa, sola, che ha passato ore senza essere pulita dopo aver avuto bisogno, stressata, spaventata, con la febbre, e la glicemia che annulla completamente la lucidità”. Per Susanna quanto accaduto è “vergognoso oltre ogni dire”.

