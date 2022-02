Terremoto, liquami dalle fogne finiscono nelle Sae di Accumoli

17 febbraio 2022 a

A distanza di oltre 5 anni dal sisma continuano i problemi e i disagi per chi ha scelto di non abbandonare queste terre. Ma con il passare degli anni e una ricostruzione che ancora non è partita la pazienza è al limite. A mettere a dura prova la resistenza degli inquilinini delle Sae fa sapere Marco Tiberti, presidente European Consumers APS, la denuncia di una terremotata “sul grave stato igienico-sanitario delle SAE (Soluzioni abitative di emergenza) di Accumoli a causa della presunta cattiva costruzione del sistema fognario e del protrarsi delle situazioni di disagio”.

“Ad Accumoli tranne qualche abitazione, e intervento stradale tutto è ancora rimasto come nel 2016 - fa sapere R.P. -. Il Comune rimane inaccessibile ai residenti, abitiamo ancora nelle SAE ovvero soluzioni abitative di emergenza costate come ville ma che fanno acqua da tutte le parti. Chi doveva vigilare sui lavori di queste strutture i soldi li ha incassati, uguale per chi doveva effettuarli. I lavori sono stati eseguiti male e che pensava di occuparle sono per un breve periodo si è sbagliato di grosso”. La mancata sorveglianza durante i lavori avrebbe portato a vivere questa situazione di grande disagio. “Il risultato - continua R.P. - è stato che viviamo ancora dentro le baracche perché questo è l’unico termine per definire la SAE. Raccontare che alcuni giorni fa la fogna si è otturata di nuovo, non è più una notizia perché sono state costruite male fin dall’ inizio, senza pendenza alcuna, con le acque di scolo pubbliche che entrano dentro le fogne private non si sa per quale collegamento, quindi è possibile addirittura trovare terra dentro la propria fogna, senza sapere come ci sia arrivata. Per non parlare del’impianto idraulico, evidentemente non si rendevano conto dei danni che stavano procurando, del resto i terremotati si possono adattare a tutto - continua R.P. -. È accaduto addirittura che dalla doccia di una casetta uscissero i liquami della fogna. Alla fine per risolvere la situazione, il Comune è stato costretto a chiamare l’autospurgo con conseguenti spese aggiuntive. Del resto non è solo una SAE ad avere questo problema”.

Insomma i problemi sono ancora tanti e si accentuano soprattutto nel periodo invernale quando se non è la neve a creare problemi come accadutolo scorso anno, è il fango proprio perché la ricostruzione non è ancora partita. Per questo l’inquilina della Sae ha deciso di rivolgersi alla European Consumers APS di Rieti affinché queste criticità vengano portate a conoscenza anche del Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini.

