Rieti, droga in camera da letto. Arrestato venticinquenne di Passo Corese

I carabinieri della stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto, in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un venticinquenne del luogo. I militari, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno proceduto d'iniziativa alla perquisizione di un'abitazione in uso al ragazzo, già noto alle forze di polizia. L'attività svolta ha permesso di rinvenire, in un cassetto di un mobile della camera da letto, 37 grammi dì hashish, già suddivisi in dosi e un bilancino digitale di precisione. Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al R.is di Roma per le analisi finalizzate all'accertamento del principio attivo presente. Nel procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal Giudice.

