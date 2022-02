Rieti, mascherine. Niente più obbligo, ma i reatini continuano ad indossarla

16 febbraio 2022 a

a

a

E’ terminato l’11 di questo mese l'obbligo di utilizzare le mascherine all'aperto, una misura che era stata introdotta con il decreto del 13 ottobre del 2020, dunque 16 mesi fa, quando a palazzo Chigi c'era ancora Giuseppe Conte. Si può dunque tornare a circolare per le strade di città e paesi con il viso scoperto. Fino al 31 marzo prossimo sarà però ancora obbligatorio portarla sempre con sé e indossarla anche all'aperto in caso di assembramento. Una bella notizia, che ci fa ben sperare ad un ritorno alla normalità. Non manca comunque, chi ha deciso di non toglierla.

Contagi Covid, sospese le visite in carcere

Nelle via di Rieti, come in mezzo alla “desolata” pista ciclabile non è difficile incontrare persone, che camminano da sole con una mascherina e avvolte anche due. Eccessiva paura o forse per qualcuno è ancora presto per toglierla? Abbiamo chiesto a Fulvio, un insegnate di 40 anni a via Maraini perché indossa ancora la mascherina, nonostante la strada sia semi vuota: “Preferisco ancora indossarla. E’ sempre meglio fare attenzione, quello che ci viene comunicato dagli organi di informazione, descrive una situazione in miglioramento, ma non del tutto buona per i contagi del Covid-19”. Dello stesso parere Elena, una casalinga e mamma di 36 anni, intervistata a Via Matteucci: “Ho ancora tanta paura, non solo per me, ma anche per i miei cari. Le immagini delle bare nelle strade del nord Italia ad inizio pandemia, sono ancora riflesse nei miei occhi. Ognuno è libero di portarla o no dall’11 febbraio, ma io la toglierò solo quando diminuiranno i contagi”.

Senza green pass ancora 4 mila over 50

Infine anche nella pista ciclabile abbiamo incontrato diverse persone con la mascherina. Giulia 65 anni e Rossana 26 anni, sono mamma e figlia: “Dovremmo ancora portare tutti le mascherine, i contagi sono scesi, ma rimangono ancora alti. La situazione è ancora molto delicata e rimane importante rimanere con la guardia alta. Anche all’aperto c’è la possibilità di contagiarsi”. Qualche mese fa un’indagine della Coldiretti/Ixè, sottolineava, che oltre 8 italiani su 10 (82%) dichiarano di volerla tenere con sé spesso o sempre per garantirsi una protezione contro i rischi di una ripresa dei contagi, soprattutto nelle zone affollate. Giustificata preoccupazione, eccessiva paura o incombe la minaccia di una nuova forma di ipocondria? Come è stata descritta recentemente dalla Società italiana di psichiatria, sottolineando, che è “fondamentale evitare di parlare solo di Covid 19, malattie e timori, perché tutto ciò non fa altro che alimentare l’ansia. Ridurre i controlli diagnostici superflui ed ingiustificati”. Stessa opinione gli psicologi: "Vediamo un aumento delle sintomatologie ansioso-depressive per le fobie, il rischio contagio, l’incertezza per il futuro, le aperture e chiusure. Le persone vivono perennemente in situazioni di angoscia e di allarme. E se nella prima parte della pandemia si lavorava su ansia e depressione, ora troviamo le conflittualità pregresse, che riemergono. Vale per i terremotati, ma anche per chi ha avuto un lutto, o una separazione".

Rispetto delle norme anti Covid, 5 denunce e 19 sanzioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.