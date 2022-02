Rieti, lavoro. Vertenza ex Elexos: "Gli operai devono essere riassunti come da accordo"

16 febbraio 2022 a

Sindacati e lavoratori restano in attesa. La Seko, azienda produttrice di pompe presso il nucleo industriale Rieti-Cittaducale, nel luglio 2020, si ricorderà, sottoscrisse un accordo con Mise, Regione Lazio e parti sociali per la reindustrializzazione del sito produttivo ex Schneider ceduto a titolo gratuito - con la soluzione dell’annosa vertenza Elexos-Schneider - e la rioccupazione di tutti gli ex lavoratori Elexos presso la stessa Seko.

“Si apre una nuova pagina per le lavoratrici e i lavoratori Elexos – dichiarò in quella occasione il segretario provinciale della Fiom-Cgil, Luigi D’Antonio -, che, dopo anni di battaglie per difendere il posto di lavoro, possono guardare al loro futuro occupazionale in modo diverso da quello che è stato finora. E’ dal 2012 che stiamo difendendo il lavoro di questo sito industriale dopo che la multinazionale francese Schneider ne annunciò la chiusura”. Di mesi ne sono passati parecchi e a fine 2021 la Elexos ha licenziato 14 tra lavoratrici e lavoratori, 10 dei quali devono essere reimpiegati, secondo l’accordo, da Seko. “Chiediamo all’azienda di riassorbire i lavoratori ex Elexos-Schneider – dice oggi D’Antonio – e a questo proposito abbiamo fatto anche una richiesta d’incontro alla Regione Lazio e siamo in attesa di una risposta”.

A giugno dell’anno scorso un altro appello dei sindacati, sempre per sollecitare la riassunzione del personale da parte di Seko. “Abbiamo chiesto alla direzione dell’azienda di accelerare il processo di riassunzione dei lavoratori Elexos viste le mutate condizioni rispetto al contesto in cui fu firmato l’accordo lo scorso anno – scrivevano – Le mutate condizioni, per quelle che sono le nostre informazioni, sono fortunatamente positive e quindi ci sono tutte le condizioni per anticipare la chiusura dell’accordo e dare una risposta ai lavoratori in attesa di un futuro lavorativo da circa 10 anni”. Le parti sociali aggiungevano inoltre che “l’azienda, in un recente incontro con le altre parti firmatarie dell’accordo, ha ribadito che sta rispettando in termini numerici quanto sottoscritto e che nei prossimi giorni sarà chiuso l’accordo con Schneider per l’acquisizione definitiva dello stabilimento per poi attivare tutti i processi per la reindustrializzazione del sito”.

