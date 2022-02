Rieti, green pass. Sono ancora 4.000 gli over 50 senza

Monica Puliti 15 febbraio 2022 a

a

a

“L’obbligo del super green pass sul posto di lavoro sarebbe dovuto scattare prima e non ora; siamo sempre stati d’accordo su questa misura ma riteniamo che con il miglioramento della situazione pandemica il Governo avrebbe dovuto allentare qualche restrizione, ad esempio questa”. Così Maurizio Aluffi, direttore di Confartigianato Imprese Rieti, alla vigilia dell’obbligo per gli over 50 e per chi li compie entro il 15 giugno 2022 del super green pass in tasca o nel cellulare per andare al lavoro: da oggi infatti non si potrà più supplire alla mancanza di vaccinazione con il tampone, per accedere al posto di lavoro sarà necessario essere vaccinati o essere guariti dal Covid, pena la sospensione dal lavoro – con diritto a conservarlo fino al 15 giugno prossimo - e dal pagamento dello stipendio.

“Sarà come sempre l’impresa a farsi carico dei controlli, cui provvederà il titolare o un suo delegato” aggiunge Aluffi secondo cui l’obbligo annunciato l’8 gennaio scorso ha avuto il merito di ampliare la fascia degli over 50 vaccinati anche se, sottolinea, “c’è uno zoccolo duro che non si arrende (tra Rieti e provincia gli ultracinquantenni che non hanno ricevuto la somministrazione potrebbero essere 4 mila, ndr)”. La certificazione verde rafforzata appare infatti fuori tempo massimo stridendo con una situazione epidemiologica ben diversa da quando la misura – adottata con decreto dell’8 gennaio scorso - venne pensata per arginare l’ondata dei contagi.

“Rispettiamo le regole disposte dal Governo, abbiamo sempre detto di essere per l’obbligo vaccinale e da questa posizione non ci spostiamo – dichiara Luigi D’Antonio, segretario provinciale della Fiom Cgil – attenendoci anche alla misura del super green pass in vigore da domani (oggi, ndr). Vorrei aggiungere però che se fosse stato disposto l’obbligo del vaccino dall’inizio, da domani (oggi, ndr) non ci sarebbe il problema di chi verrà sospeso dal lavoro e dallo stipendio”. Dalla Cna Rieti, la direttrice Enza Bufacchi ritiene che “a questo punto è necessario ripensare tutte le misure”. “Il green pass rafforzato per l’accesso degli over 50 nei luoghi di lavoro è stata una misura presa tempo fa, quando i contagi erano molto elevati, poi è stato concesso un tempo per eseguire le vaccinazioni e adesso gli effetti di quel provvedimento arrivano in uno scenario completamente mutato. Ora – conclude la Bufacchi – la priorità delle aziende non è più il Covid ma l’aumento del costo dell’energia, delle materie prime e dei semilavorati”.

