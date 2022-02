Rieti, sicurezza. Si rinforza il posto di polizia del Terminillo

15 febbraio 2022 a

Nonostante la stagione invernale non abbia assicurato un abbondante innevamento, il monte Terminillo continua ad essere meta di numerosi turisti che si recano sulle piste da sci e, soprattutto, sui sentieri montani per vivere emozionanti escursioni in alta quota. La Questura di Rieti, proprio per garantire la necessaria sicurezza sia sulle piste che sui sentieri di montagna, che sono sempre più spesso teatro di incidenti per malcapitati ed inesperti escursionisti, ha potenziato il posto di polizia con personale qualificato nel soccorso fatto appositamente giungere dal Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena. I nuovi Agenti, che il Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, ha incontrato nella mattinata odierna sensibilizzandoli sull’importanza del loro professionale apporto lavorativo, potranno così garantire ai turisti la necessaria sicurezza sulla montagna oltre ad un maggiore servizio di prevenzione per i reati in genere e di controllo del territorio.

La polizia ricorda ai cittadini che, per trascorrere una vacanza serena in montagna, è necessario rispettare alcune norme di comportamento sia generali, per il rispetto dei luoghi e la fruibilità per tutti, sia specifici, per quanto attiene alla sicurezza sulle piste da sci ed alle escursioni invernali di trekking che, se affrontate senza la giusta preparazione ed esperienza, possono rivelarsi particolarmente pericolose.

Allo scopo, la Questura di Rieti, raccomanda agli utenti che si recano sul Terminillo di osservare importanti regole di condotta necessarie per evitare incidenti che possano mettere in pericolo la serenità di una giornata trascorsa sulla neve.

