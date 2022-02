Malasanità, condannato medico per non aver diagnosticato melanoma

14 febbraio 2022 a

Dopo undici anni si chiude un altro capitolo di una vicenda drammatica costata la vita ad una donna di 48 anni. Un caso di malasanità che accadde il 30 ottobre 2010 al pronto soccorso della Casa della salute di Palombara Sabina dove all’epoca M. M., 70 anni, era dirigente medico di primo livello. In questi giorni è arrivata la condanna per danno erariale della Corte dei Conti e il primario dovrà versare 50 mila euro alla Asl di Tivoli, ossia metà dell’importo pagato dall’Azienda sanitaria agli eredi della paziente risarciti per complessivi 480 mila euro, di cui 100 mila anticipati dalla Asl Rm5 e 380 mila a carico dell’assicurazione.

Con la sentenza di secondo grado pubblicata lo scorso 23 novembre 2021 la Corte dei Conti ha confermato il verdetto emesso a settembre del 2019 sulla base di tre perizie medico-legali acquisite nell’ambito del contenzioso tra i familiari della paziente deceduta e l’Azienda sanitaria di Tivoli. I giudici hanno riconosciuto a M. M. una responsabilità per colpa grave: il suo errore medico, infatti, “aumentò le probabilità di metastasi e del decesso dal 30,40% al 60/70%, passando da una possibilità di sopravvivenza del 90% a 5 anni ad una del 20%”.

Stando poi alla ricostruzione dei giudici del Tribunale di Tivoli, la paziente si era presentata al pronto soccorso del “Santissimo Salvatore” perché un neo sull’addome sanguinava e il primario, dopo la visita, aveva asportato radicalmente la lesione. Tuttavia i magistrati contabili hanno sentenziato “pur avendo diagnosticato una displasia, il primario del Pronto soccorso non riconobbe tempestivamente la necessità di agire in maniera consequenziale in quanto, omettendo di disporre i dovuti accertamenti sanitari, specie istologici, non ha consentito di accertare la presenza del melanoma ed ha così ridotto le chances di consecuzione di un vantaggio per la paziente, in termini di guarigione o di maggiore aspettativa di vita”. Insomma sotto quella ferita sanguinante si nascondeva un melanoma tanto che la paziente morì poco tempo dopo per le metastasi diffuse in tutto il corpo. L’ex primario del Pronto soccorso della Casa della salute di Palombara Sabina si è comunque sempre difeso “contestando il valore certificativo della cartella clinica” e chiedendo un termine “per presentare querela di falso” perché a suo dire “la rappresentazione delle cure prestate non sarebbe corrispondente a quanto realmente eseguito”.



