Alberghiero, Di Berardino: "Ricostruzione dell'istituto ferma per inadempienze della ditta"

13 febbraio 2022 a

a

a

Le dichiarazioni del cosigliere regionale Sergio Pirozzi sui ritardi relativi alla ricostruzione dell’istituto alberghiero finanziato in parte anche con 900 mila euro donati da ristoratori giapponesi in una gara di solidarietà scattata all’indomani del sisma del 2016, ha provocato l’immediata reazione dell’assessore regionale alle politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino. “Il consigliere Pirozzi sa benissimo che il contratto d’ appalto con la ditta a cui era stato affidato è stato rescisso per grave inadempimento – spiega Di Berardino -. L’impresa seconda in graduatoria che poteva sostituire la ditta che si era aggiudicata la gara ha comunicato alla Regione che non intende procedere nell’esecuzione dell’intervento. A fronte della rinuncia procederemo a bandire una nuova gara, il tutto sotto la vigilanza di Anac. Siamo determinati a superare queste criticità nel più breve tempo possibile perché rispettiamo le leggi e le regole e vogliamo assicurare ai giovani di Amatrice il diritto allo studio e ad avere una scuola innovativa. Vigileremo affinchè i tempi dell’intervento per la ricostruzione dell’istituto siano rispettati” conclude l’assessore regionale Claudio Di Berardino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.