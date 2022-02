Carabinieri, istituita presso il Gruppo forestale la nuova Unità cinofila antiveleno

14 febbraio 2022 a

Presso il Gruppo carabinieri forestale di Rieti è stata istituita la nuova Unità cinofila antiveleno. Composta dal binomio conduttore-cane, l’Unità diventerà pienamente operativa entro due mesi, quando sarà completato il suo ciclo di addestramento, che consentirà di essere impiegata nella prevenzione e in attività di indagine contro i reati di avvelenamento della fauna selvatica con bocconi, esche e carcasse contenenti sostanze tossiche. Il conduttore è Daniele Formichetti, sottufficiale dei carabinieri forestali che ha conseguito la qualifica dopo un percorso formativo presso il Centro cinofili carabinieri di Firenze. Il cane è Asia, un pastore belga Malinois femmina, di tre anni, addestrata anche lei presso il Centro di Firenze. Asia è un animale fiero e dagli occhi brillanti, dotato di un olfatto straordinario e una spiccata attitudine alla ricerca e al gioco, ed è attaccatissima al suo padrone.

I pastori Malinois presentano un temperamento forte che richiede una mano ferma per l’addestramento e capacità da esperti cinofili per poter essere gestiti. Solo la preparazione accurata e un profondo affiatamento consente all’Unità cinofila di svolgere con efficacia le delicate attività cui sono deputate. L’Unità cinofila antiveleno avrà competenza sull’intera regione Lazio. Le ispezioni potranno essere periodiche, soprattutto nelle aree reputate a maggior rischio, oppure urgenti, qualora venga segnalata la presenza di bocconi o carcasse sospetti. Quando l’Unità cinofila viene attivata, il quadrupede, indirizzato dal proprio conduttore, perlustra il territorio. Quando il cane individua e segnala il materiale sospetto, sedendovisi vicino, il conduttore lo premia con giochi e carezze.

Le Unità cinofile antiveleno non lavorano mai da sole, ma sono seguite da altri carabinieri forestali, pronti ad occuparsi di tutte le attività necessarie a ricostruire la dinamica dell’avvelenamento, per individuarne gli eventuali responsabili. Il risultato ottenuto dagli autori di questo tremendo vile reato non è quasi mai la soluzione del problema, ma la morte di numerosi animali, spesso appartenenti a specie a rischio di estinzione. Sono molte le motivazioni che scatenano l’uso del veleno. Tra le più frequenti, l’intenzione di difendere il bestiame dalla predazione di volpi e lupi, eliminare cani vaganti o regolare conflitti per l’uso del territorio o tra il vicinato, come occorso a Greccio, a danno di 4 gatti uccisi con esche contenenti metaldeide sul quale indaga la Forestale di Contigliano.



