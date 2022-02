lavori ultimati alla rotatoria di via Chiesa nuova

13 febbraio 2022 a

Verrebbe quasi da dire “una rotatoria tira l’altra”. Già perché in città (e dintorni) sembra essere la soluzione più economica e relativamente rapida per porre rimedio a situazioni di criticità relative alla viabilità. E’ successo di recente in via Angelo Maria Ricci all’incrocio con via De Juliis dove la rotatoria realizzata dal Comune ha permesso di rendere più scorrevole il traffico in quella zona del quartiere che in passato, per la presenza di un impianto semaforico, creava lunghe code nelle ore di punta.

Adesso tocca alla rotatoria di via Chiesa Nuova questa volta realizzata dall’amministrazione provinciale. Infatti sono stati terminati i lavori dell’opera all'incrocio con via Comunali. Ad annunciarlo è stato il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse.

“Quello portato a termine è un lavoro che ci hanno richiesto a gran voce i cittadini e che non potevamo esimerci dal realizzare - sottolinea Calisse -. Nei prossimi giorni verrà finanziato anche il nuovo asfalto verso Colle Aluffi, una strada che ha bisogno di un completo restyling e che troppo spesso è stata lasciata indietro. Sabato inaugureremo la rotatoria scoprendo la scritta centrale”.

La rotatoria appena realizzata consente di mettere in sicurezza un tratto di strada teatro in passato di numerosi incidenti stradali spesso anche molto gravi. “Ora le auto non potranno più sfrecciare come accadeva in passato - fanno sapere i residenti che si sono fatti sentire negli anni precedenti -. La presenza della rotatoria costringera i mezzi a rallentare e a non rappresentare più un pericolo per i pedoni e per gli appassionati della bicicletta che solitamente affollano la pista ciclabile che affianca via Chiesa Nuova”.

