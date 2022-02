Rieti, centro storico. Nuova pavimentazione in via Varrone

Monica Puliti 13 febbraio 2022 a

E’ una delle strade più malridotte della città nonostante rappresenti uno snodo fondamentale per raggiungere porta d’Arce “tagliando” la città senza dover fare un giro che raddoppia o giù di lì i tempi di percorrenza. Ciò anche se transitandola ci si assume il rischio di danneggiare le gomme dell’auto tale è lo stato del manto stradale disseminato di buche per via della rottura delle pietre che dovrebbero ricoprirlo. Si parla da anni di rifare via Terenzio Varrone e finalmente qualcosa si muove, sempre compatibilmente con i tempi elefantiaci di realizzazione delle opere pubbliche.

“La ripavimentazione di via Varrone – dichiara l’assessore Antonio Emili - è opera finanziata con i 17 milioni di fondi ottenuti dall'assessorato ai Lavori pubblici grazie all'approvazione dei progetti della ‘qualità dell'abitare’. A breve l'Amministrazione siglerà la convenzione col Governo attraverso cui guadagnerà la disponibilità materiale delle risorse da impegnare nella riqualificazione di quest’importante arteria del nostro centro storico. A tal fine, entro la primavera, affideremo l'incarico di progettazione dell'opera che unirà il rifacimento di via Varrone al ripristino di via Sant’Agnese, delle due piazze Oberdan e Mazzini, di largo Cairoli e di viale Garibaldi. Entro l'estate dovremo procedere all'appalto e quindi all'avvio dei lavori per dare attuazione a un monumentale progetto di rilancio del centro storico, che ne rinnoverà il tessuto anche attraverso la realizzazione dell'ascensore di collegamento tra piazza Oberdan e Largo Cairoli e del ponte destinato a congiungere la sponda di Ponte Cavallotti con il quartiere dei Pozzi”.

A primavera, dunque, l’amministrazione siglerà la convenzione con il Governo per ottenere la disponibilità delle risorse, dopodiché si passerà alla progettazione e quindi, se tutto procederà secondo i programmi, all’appalto dell’opera. “Stimiamo in 500 mila euro circa il costo di tale opera – aggiunge l’assessore – i cui oneri, tuttavia, saranno quantificati con esattezza dai progettisti cui spetta anche il compito di superare le criticità legate al rapporto tra la superficie e i sottoservizi, cui si deve l'attuale condizione di dissesto della strada”. E la possibilità che la via possa essere comodamente fruibile anche dai pedoni e tornare appetibile dal punto di vista commerciale? “L'ampiezza di tale arteria è tale da escludere la possibilità di un marciapiede – dice Emili -, tuttavia è nostra intenzione valorizzare la fruibilità pedonale di via Terenzio Varrone in uno scenario che era e resterà monumentale anche per la scelta della pietra da impiegare nell'opera. In tal modo miriamo a superare definitamente le criticità di un'asse centrale del nostro centro storico, anche al fine di rinverdire i fasti di una delle vie commerciali più antiche della città”.

