Rieti, treni a idrogeno. Bariletti: "Sono inadatti per la linea per Teni o Sulmona"

Fanno rumore le dichiarazioni rilasciate martedì scorso dall’amministratore delegato di Rfi, Vera Fiorani, che, in audizione alla commissione Lavori pubblici del Senato sul documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, ha parlato della possibilità che si sperimenti l’utilizzo di treni a idrogeno sulla linea tra Sulmona e Terni passando per Rieti (la Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona).

Che, sulla base delle analisi condotte da Rfi, avrebbe una vocazione a transitare all’idrogeno, motivo per cui, nel caso si realizzasse la cosa, la linea – per Roma passando per Terni - vedrebbe in funzione i 3 treni trimodali (possono viaggiare con alimentazione sia elettrica che diesel e nel momento in cui le locomotive entrano in città si attivano le batterie che si disattivano poi all’uscita dei centri urbani per ridurre significativamente le emissioni di anidride carbonica) che, secondo un recente annuncio fatto da Rfi, arriveranno in primavera, le vecchie littorine al momento in funzione e i treni a idrogeno. Ma la sperimentazione su Rieti non piace neanche un po’ a Gabriele Bariletti, vice presidente dell’Osservatorio regionale trasporti del Lazio, oltreché a Legambiente.

“Che fine hanno fatto – domanda – i 400 milioni di euro che sarebbero dovuti servire per elettrificare la linea? Spariti, ingoiati dalla trovata dei treni ad idrogeno per i quali avremo 50 milioni, un cambio non proprio vantaggioso per le linee ferroviarie del nostro territorio. Senza contare – aggiunge Gabriele Bariletti – che la linea in questione, quella per Sulmona, presenta forti salite, basti pensare a Rocca di Corno, mentre i treni a idrogeno funzionano su linee che attraversano territori più che pianeggianti. A novembre scorso avevamo ancora i 400 milioni, frutto dell’accordo di programma 2021/2026 tra Stato, Ministero e Rfi, adesso ne abbiamo molti ma molti di meno per l’idrogeno, una parola magica di questi tempi, una moda che piace a qualcuno che sta spingendo perché Rfi intraprenda questa strada. Non si è considerato – conclude il vice presidente dell’Osservatorio regionale trasporti – che l’idrogeno va prodotto con grandissimo consumo energetico: se anche Legambiente si dice contraria, sostenendo che è una fregatura, un valido motivo ci sarà”. Nulla, al momento, è dato sapere sulle tempistiche della loro entrata in funzione, né quanti saranno anche se, vista la cifra messa sul piatto, il vice presidente dell’Osservatorio regionale trasporti del Lazio, Gabriele Bariletti ritiene che potrebbe trattarsi di 5 treni.

