Rieti, casa distrutta dalle fiamme. Il Comune trova un nuovo alloggio alla famigliua

Erano le 4 del 24 gennaio di quest’anno, quando la famiglia Rottili-Bizzoni venne svegliata dal fumo per l’incendio divampato nella loro abitazione nella frazione di Lisciano. Il marito Stefano era da poco uscito per lavoro e mamma Luisa con i due bambini, si svegliò subito per il rumore degli scoppi della canna fumaria e dal fumo. Vennero portati in ospedale, ma per fortuna tutti salvi. Proprio ieri, 11 febbraio, la famiglia ha ottenuto dall’assessorato ai servizi sociali di Rieti un appartamento tra quelli nella disponibilità del Comune per l’emergenza abitativa.

La consegna delle chiavi e la firma del contratto è avvenuta alla presenza dell’assessore ai servizi sociali, Giovanna Palomba, che attraverso gli uffici già in queste settimane aveva assistito la famiglia ospitandola a spese dell’Ente presso un albergo cittadino. La famiglia, infatti ha vissuto per questo tempo in una stanza dell’albergo Miramonti in attesa di un’ordinanza per l’assegnazione di un alloggio, che per la loro gioia è arrivata.

“Vogliamo ringraziare di vero cuore l’assessore Giovanna Palomba, gli uffici e i dipendenti dei servizi sociali che ci sono stati accanto per queste settimane dopo l’evento che ci ha colpito – hanno dichiarato i signori Stefano Rotili e Luisa Bizzoni - e vogliamo ringraziare i tantissimi reatini e le associazioni che, fin dal primo momento, ci hanno sostenuto, aiutato e dai quali abbiamo percepito affetto e solidarietà, segno che la rete di assistenza messa in campo in questa Città è forte e reattiva. Grazie davvero a tutti!” “Siamo molto contenti di poter assegnare un alloggio a questa famiglia e di aver dimostrato, per l’ennesima volta, la tempestività e l’efficienza dei Servizi sociali del Comune di Rieti e della rete di solidarietà che abbiamo costruito, con pazienza e dedizione, negli ultimi anni – ha aggiunto l’assessore Giovanna Palomba – Ringrazio anch’io il personale dell’ufficio Servizi sociali e i tanti che si sono prodigati per aiutare questa famiglia: siete la forza vitale della città!”

