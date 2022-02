Rieti, elezioni comunali. Italia Viva sceglie Daniele Sinibaldi

12 febbraio 2022 a

a

a

Alla fine Italia Viva sosterrà la candidatura di Daniele Sinibaldi. Una decisione matura da settimane e sugellata dall’accordo di giovedì sera tra i gruppi dirigenti cittadini e provinciali del partito. Al termine di un sereno e approfondito confronto, Italia Viva ha deciso di costituire un progetto civico, moderato, liberale e riformista con Cambiamo-Coraggio Italia a sostegno del candidato sindaco Daniele Sinibaldi. “Il candidato Sinibaldi, infatti, attraverso l’interlocuzione condotta nelle ultime settimane, ha dimostrato capacità di ascolto oltre ad accogliere con favore la visione e le istanze proposte da Italia Viva circa i temi e le priorità da implementare per rilanciare una più efficace e efficiente azione amministrativa” dicono i vertici del partito renziano.

Articolo Uno lancia Di Berardino. Primarie del centrosinistra forse il 6 marzo

“Di fronte allo scenario politico che si sta rappresentando nelle ultime settimane nella nostra città che vede l’area di centro-sinistra oramai divenuta orfana del centro e rappresentata dalle sole forze massimaliste di sinistra, al punto che le primarie vedono contrapporsi un candidato di Leu/Articolo1 ed uno ex Rifondazione Comunista, Sinibaldi rappresenta l’unico candidato sindaco in grado di garantire le istanze e la visione politica dell’area moderata di centro che rappresentiamo”.

“Per modus operandi, atteggiamento, disponibilità all’ascolto e al confronto, progettualità e visione del territorio – dichiarano i coordinatori provinciali di Italia Viva, Susanna Barina e Franco Gilardi, il coordinatore comunale Simone Miccadei ed il capogruppo in consiglio comunale Giosuè Calabrese - riteniamo che Daniele Sinibaldi, sia il candidato più attrezzato per aprire una stagione davvero nuova per Rieti, che vada oltre limiti e gli steccati di un passato ideologico ora superato e sappia governare processi fondamentali per i quali il nostro territorio deve e può farsi trovare pronto. Per questo Italia Viva e Sinibaldi hanno raggiunto un accordo programmatico circa il futuro dell’amministrazione comunale che contempla temi ritenuti strategici dal nostro partito: l’impegno sul futuro e sull’ampliamento dell’offerta dei corsi universitari, maggiore attenzione e proattività per garantire una sanità territoriale più attenta e vicina ai bisogni dei cittadini, l’avanzamento del progetto di rilancio del Terminillo TSM2, la prosecuzione e l’implementazione del lavoro sul marketing turistico, la lotta all’isolamento infrastrutturale, il recupero e la riconversione delle aree ex industriali, l’attenzione allo sviluppo delle filiere agroalimentari locali, lo sviluppo dell’aeroporto oltre l’impegno e l’attenzione su tutte le nuove opportunità, anche digitali, che si apriranno a valle della programmazione europea e del Pnrr".

Alle primarie del centrosinistra voteranno solo i maggiorenni

"Noi stiamo costruendo un progetto politico per la provincia di Rieti che ha come obiettivo quello di imprimere un’accelerazione alle spinte riformiste e alla capacità di azione e di concretezza delle istituzioni, al fine di creare le condizioni di sviluppo e rilancio del territorio. In questa ottica Italia Viva, anche insieme agli amici di Coraggio Italia e Cambiamo, ritiene che vi siano ampi spazi politici da percorrere per affermare gli ideali alla base del nostro movimento. Attraverso l’azione di coinvolgimento che stiamo portando avanti, hanno recentemente aderito al nostro progetto che vuole riportare “Rieti al Centro” dello sviluppo della Provincia anche il gruppo politico rappresentato dall’ex consigliere comunale di Rieti Daniele Maffei, dall’ex sindaco di Collegiove Mario Pompei e dal consigliere comunale di Cantalice Guido Carlucci", concludono.

Primarie centrosinistra, anche Petrangeli in campo: “La città è peggiorata negli ultimi 5 anni”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.