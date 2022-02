Rieti, foibe. Il ricordo nelle vittime nel salone della rappresentanza della Prefettura

11 febbraio 2022 a

Il “Giorno del ricordo”, istituito con legge del 2004 per commemorare le vittime delle foibe e il dramma dell’esodo degli istriani, giuliani e dalmati nel complesso contesto delle vicende storiche e politiche del confine orientale, è stato celebrato oggi, 10 febbraio, nel salone di rappresentanza della prefettura, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose e nel rispetto delle vigenti restrizioni. Il prefetto Gennaro Capo, nel suo indirizzo di saluto e di ringraziamento, ha tenuto a sottolineare l’importanza della ricorrenza affinché rimanga indelebile il ricordo delle vittime delle foibe, delle traversie vissute da tanti connazionali in quel periodo di transizione tra la II guerra mondiale e l’inizio della guerra fredda. Il prefetto ha ribadito la centralità dell’impegno delle Istituzioni e della società civile nel tramandare il ricordo, valorizzando il ruolo della scuola e delle famiglie cui spetta il non facile compito di educare i giovani e di aiutarli a sviluppare il senso critico nell’approfondimento della storia del Paese, affinché possano consapevolmente preservare e tramandarne la memoria riaffermando principi e valori repubblicani e della democrazia e prendendo le distanze da coloro che, con letture strumentali della storia, tentano di negarne l’esistenza o di sminuire la crudeltà dei crimini commessi.

Il vescovo, Domenico Pompili, nel suo intervento, ha voluto sottolineare che il “Giorno del ricordo” e la “Giornata della memoria”, pur nella loro diversità, costituiscono un momento cruciale di esercizio “libero” della memoria, lontana da possibili condizionamenti e ideologie. Il ricordo dei tragici eventi che hanno interessato il confine orientale, storicamente luogo di forti tensioni economiche e sociali, deve ancora consolidarsi attraverso approfondimenti documentali e storici volti a conoscerne il contesto ed approfondirne le dinamiche, per produrre quell’effetto rigenerante sulle giovani generazioni che le aiuti ad affrontare con spirito diverso le questioni alle quali sono chiamate a rispondere.

Il vice sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, nel testimoniare l’esperienza, a volte taciuta per il dolore e le mortificazioni subite, di tanti connazionali costretti ad abbandonare i territori in cui erano nati e vissuti, ha tenuto a sottolineare che l’importante gesto, atto di civile memoria, compiuto nel 2004 con l’adozione della legge che ha istituito il “Giorno del ricordo”, consente oggi di celebrare degnamente, in maniera pacificata e serena, quei tragici eventi e di valorizzare l’identità culturale e linguistica delle comunità italiane ancora oggi presenti in quei territori. Dopo gli interventi istituzionali, la breve cerimonia è stata allietata dall’esibizione musicale degli allievi di chitarra e fisarmonica del liceo musicale dell’Istituto d’istruzione superiore Elena Principessa di Napoli di Rieti e dalla toccante lettura di testi sul tema delle foibe e dell’esodo scelti da alcune studentesse dello stesso istituto.

