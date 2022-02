Rieti Covid, morto uomo di 66 anni. I nuovi casi sono 165 e i guariti 282

10 febbraio 2022 a

Un decesso e 165 nuovi casi nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza corona-virus del 10 febbraio della Asl di Rieti. A perdere l vita un uomo di 66 anni deceduto in una struttura romana. Secondo quanto specificato dalla Asl era vaccinata, ma era un paziente fragile. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 165 nuovi soggetti positivi al test: Rieti (72) – Amatrice (1) – Borgorose (7) – Cantalice (3) – Cantalupo in Sabina (2) – Casperia (1) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (5) – Collevecchio (1) – Contigliano (3) – Fara in Sabina (18) – Forano (1) – Frasso Sabino (2) – Leonessa (7) – Magliano Sabina (5) – Mompeo (1) – Montasola (3) – Monte S. Giovanni (1) – Montebuono (2) – Montopoli in Sabina (6) – Pescorocchiano (2) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (3) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (1) – Rivodutri (3) – Selci (1) – Stimigliano (3) – Tarano (3) – Torri in Sabina (1) – Torricella in Sabina (2).

Si registrano 282 nuovi guariti. (84) Rieti – (4) Amatrice – (1) Antrodoco – (2) Borbona – (9) Borgorose – (6) Cantalice – (3) Cantalupo in Sabina – (3) Casperia – (2) Castel Nuovo di Farfa (2) – (17) Cittaducale – (3) Colle di Tora (3) – (3) Collevecchio – (1) Colli sul velino – (1) Concerviano – (4) Contigliano – (1) Cottanello – (54) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (4) Forano – (3) Greccio – (4) Leonessa – (5) Magliano Sabina – (1) Marcetelli – (1) Monteleone Sabino – (8) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (5) Pescorocchiano – (3) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (9) Poggio Mirteto – (5) Poggio Moiano – (3) Poggio Nativo – (3) Posta – (1) Pozzaglia Sabina – (2) Rocca Sinibalda – (2) Roccantica – (1) Salisano – (9) Scandriglia – (1) Selci – (3) Stimigliano – (1) Tarano – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina – (2) Vacone – 81) Varco Sabino.

Numero tamponi eseguiti: 2.113. Totale tamponi eseguiti: 258.408. Totale positivi: 5.082.

