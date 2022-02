Rieti, droga. Sequestrati due etti di cocaina per il mercato reatino, arrestato insospettabile

10 febbraio 2022 a

Nei giorni scorsi la guardia di Finanza Rieti, congiuntamente con la tenenza di Antrodoco, hanno sequestrato una ingente partita di cocaina destinata al locale mercato dello spaccio di droga,

In particolare, nel corso di un ordinario dispositivo del controllo economico del territorio, è stato fermato un veicolo lungo via Tancia, con a bordo un insospettabile cittadino italiano incensurato di circa 30 anni. Il soggetto ha mostrato evidenti segni di nervosismo e ha fornito spiegazioni poco credibili sul motivo dello spostamento in auto.

Pertanto, è stata effettuata un'accurata perquisizione sia personale che veicolare all'interno dell'autovettura, che ha consentito di rivenire, ben occultata in un doppiofondo, svariate confezioni di cocaina per un peso complessivo di ben 218 grammi, in parte già divisa in oltre 175 dosi, pronte per essere spacciate in modo massivo nel fine settimana tra i consumatori di Rieti, ed in parte ancora da lavorare.

Dall'ammontare complessivo dello stupefacente sequestrato, si stima che sarebbe stato possibile ricavare almeno 400 dosi, per un profitto di circa 20.000 euro. AI termine delle attività di polizia giudiziaria, estese anche presso l'abitazione della persona, sono stati complessivamente sequestrati 218 grammi di cocaina, 5 di marijuana, 4 di hashish, oltre a 4 apparecchi cellulari, 800 euro in contanti, e diverso materiale per il confezionamento. Il soggetto è arrestato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

