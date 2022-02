Rieti, caro bollette, Coldiretti: "Allevamenti a rischio"

10 febbraio 2022 a

Il rincaro dei costi energetici rischiano di mettere definitivamente le aziende agricole del Reatino. In particolare quelle del cratere che a distanza di 5 anni dal sisma stavano provando a rialzarsi. Secondo Coldiretti nel Lazio rischia di chiudere una stalla su quattro con l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, che vanno a gravare su una situazione già fortemente compromessa. Dati che vengono confermati anche in provincia. Il settore zootecnico è infatti uno dei più colpiti dalla crisi determinata dalla pandemia e dalle speculazioni di chi ha cercato di trarre un illecito vantaggio da questa situazione. Solo negli ultimi cinque anni nel Lazio sono circa 200 le aziende che sono state costrette a chiudere, passando così da più di mille aziende a poco più di 800 tra quelle ad orientamento latte. Non sono esclusi da questa crisi gli allevamenti di Rieti e provincia. “Dobbiamo tutelare la dignità delle imprese di allevamento - spiega il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - davanti all'esplosione dei costi di energia e mangimi e con il latte spot venduto sul mercato a quotazioni record, è necessario intervenire per salvare uno dei settori più colpiti. La zootecnia è fondamentale per l’economia del Lazio e per contrastare il degrado di interi territori che rischiano lo spopolamento”. Il comparto zootecnico del Lazio negli ultimi anni ha subito un ridimensionamento del 3%. A Rieti affrontiamo la stessa situazione e negli ultimi due anni sono 20 gli allevamenti chiusi.

“Non possiamo permetterci di mettere a rischio il futuro di un settore che produce ogni anno oltre 12 milioni di tonnellate di litri di latte di mucca - continua Risolo - grazie a circa 30mila allevamenti diffusi lungo tutta la Penisola. A Rieti e provincia registriamo una preoccupante diminuzione di aziende negli ultimi anni. Una situazione che potrebbe peggiorare a causa della pandemia e dell’aumento delle materie prime”. Diminuzioni sono state registrate anche nella produzione di latte di mucca e di bufala che nel Lazio è calata negli ultimi cinque anni di circa il 10%. Stessa situazione per il latte di pecora e capra con una riduzione del 5%.

“Con la pandemia da Covid – conclude Risolo – si è aperto uno scenario di riduzione degli scambi commerciali, accaparramenti, speculazioni e incertezza. E’ fondamentale puntare all’autosufficienza alimentare per stabilizzare le quotazioni e garantirsi adeguati approvvigionamenti di fronte alla situazione di instabilità, che caratterizza i mercati dopo la pandemia, ma soprattutto tutelare il Made in Italy. Il giusto prezzo e il contrasto alle pratiche sleali e agli abusi di potere lungo tutta la filiera rappresentano una questione di democrazia, giustizia e libertà. Se il prezzo del cibo diventa un campo di speculazione a perdere saranno sempre gli agricoltori e i consumatori”.

