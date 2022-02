Rieti, le domande per il superbonus arrivano a quota 125

08 febbraio 2022 a

Le domande per richiedere il superbonus 110 corrono spedite. Nel 2021 agli uffici comunali del capoluogo ne sono state presentate ben 102 e 23 solo a gennaio del 2022, tolte le domeniche, una media di una al giorno. Tante per una cittadina come Rieti. Ma questo è un segnale importante come ha tenuto a precisare l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Antonio Emili.

“Basta girare un po’ per la città per rendersi conto della situazione e dei tanti i cantieri aperti, probabilmente il numero è di poco inferiore a quello delle domande presentate in quanto le stesse vengono inoltrate insieme alla certificazione di inizio lavori, quindi, a meno di eventuali irregolarità rilevate dal Comune, il numero delle domande corrisponde poi a quello dei cantieri presenti in città”. Una opportunità importante per i cittadini come ha sottolineato lo stesso assessore Emili. “Occasione importante per i nostri concittadini di sfruttare questa doppia occasione e riqualificare con regimi antisismici le proprie abitazioni: Parlo di doppia occasione perché insieme al Superbonus, oggi si possono sfruttare anche le occasioni offerte dalla legge per la rigenerazione urbana che mette a disposizioni fondi per il miglioramento sismico ed energetico e di ampliare del 20% la superficie della casa”.

Una notevole mole di lavoro ricaduta sugli uffici comunali competenti. “E’ una situazione straordinaria che stanno vivendo un po’ tutte le amministrazioni comunali. Forse la nostra un po’ di più perché oltre al Superbonus e alla rigenerazione urbana, i nostri uffici sono alle prese anche con le domande riguardanti la ricostruzione post sisma. Un momento di grossa pressione e stress a cui però stiamo rispondendo bene nonostante il numero smisurato di pratiche. In questi ultimi mesi - continua l’assessore Antonio Emili - abbiamo potenziato l’ufficio competente, non solo da un punto di vista delle risorse umane, ma anche migliorando la qualità del servizio con l’accesso telematico che ha permesso di avere un miglior rapporto tra amministrazione e utenza”.

