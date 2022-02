Rieti, quindici dosi di hashish nascoste nell'armadio. Arrestato un giovane

07 febbraio 2022 a

Nei giorni scorsi i carabinieri del comando stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane extracomunitario, residente nella zona e incensurato. I militari, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno proceduto d'iniziativa alla perquisizione di un'abitazione della zona, in uso al ragazzo

L'attività svolta ha permesso di rinvenire, abilmente occultati in un mobile della camera da letto, 15 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, un bilancino e altro materiale per il taglio e il confezionamento della droga. È stata sequestrata anche la somma di 80 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al Ris di Roma per le analisi finalizzate all'accertamento del principio attivo presente e l'uomo è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Rieti.

