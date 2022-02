Rieti, bottiglia incendiaria lanciata contro un'auto del Comune. Paura in viale Morroni

07 febbraio 2022 a

a

a

Una bottiglia incendiaria contro una macchina del Comune di Rieti. Il fatto è successo nella mattinata di oggi in viale Morroni.

Rieti, auto prende fuoco nella notte a Longone e distrugge altre due macchine

La molotov sarebbe stata lanciata da un’auto in corsa contro la Punto del Comune di Rieti che è andata a fuoco su viale Morroni. È questa ad una prima ricostruzione la causa del rogo che si è sviluppato nella mattinata di su un’auto in sosta da venerdì scorso.

Fiamme e fumo tra i rottami delle auto. Rogo in un autodemolitore

I carabinieri al lavoro su chi possa essere stato l’autore del folle gesto che fortunatamente non ha riportato feriti. Per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, la carreggiata è stata ristretta ad una sola corsia, traffico in tilt nella zona visto anche l’orario di punta. Sul posto anche la polizia locale.

IN AGGIORNAMENTO

x 1 / 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.