Monterotondo, Padre Pio con la mascherina. L'ultima bravata dei vangeli

Nella mattinata di sabato in molti sono rimasti sorpresi quando hanno “scoperto” la bravata di qualcuno. La statua dedicata a Padre Pio, posta a ridosso del Duomo nel centro storico di Monterotondo, indossava una mascherina. Una FFP2” nera, per essere precisi. Qualcuno, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, ha deciso di far indossare anche al Santo un dispositivo di protezione individuale. Un gesto che non è passato inosservato anche se non è stato di certo grave come altri. Questa vicenda si somma agli ultimi casi di cronaca che hanno riguardato la città tanto che, nei giorni scorsi, il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Di Andrea ha richiesto un Consiglio comunale straordinario proprio per affrontare il tema sicurezza. Anche un altro consigliere d’opposizione ha ricominciato la sua battaglia per il centro storico. Simone Di Ventura, ex candidato sindaco del centrodestra, punta il dito verso il Comune, reo di non fare abbastanza per garantire quiete e tranquillità nella parte vecchia della città.

“La cronaca degli ultimi giorni ci consegna 5 ragazzini di età compresa tra i 15 e i 17 anni accusati di furto di carta di credito, usata poi per comprare alcolici - racconta Di Ventura - atti vandalici ripetuti ai danni di un vaso votivo nel centro storico; soliti episodi di schiamazzi notturni con turbativa della quiete pubblica; furbetti della sosta selvaggia, che arrivano e parcheggiano tra via Giuseppe Garibaldi e Piazza del Popolo anche dove è vietato dai cartelli esposti. Senza controlli né sanzioni si avanti così nel centro storico, ogni fine settimana”. Un’accusa che, quasi quotidianamente, muovo molti abitanti della zona.

“La Prefettura, di raccordo con il comando territoriale dei carabinieri, ha rafforzato le misure di prevenzione, disponendo l’impiego di un numero maggiore di militari nei servizi di pattugliamento, ma evidentemente non basta. Dal Comune non c’è la volontà di combattere queste criticità – accusa Di Ventura - legate spesso al consumo eccessivo di bevande alcoliche tra minorenni giovanissimi, verso i quali la legge vieta la somministrazione e non solo la vendita. Senza l’adozione di misure decise la situazione non è destinata a migliorare, anzi peggiorerà con l'arrivo delle stagioni calde. Per Di Ventura Riccardo Varone è direttamente responsabile del fatto che “il centro storico della nostra città è una terra di nessuno nei week end, ma anche dei furbetti che la fanno da padrone, nella consapevolezza di sfuggire a controlli e sanzioni".

