Rieti, i carabinieri festeggiano la promozione di 13 marescialli maggiori al grado di luogotenente

Tempo di promozioni al comando provinciale dei carabinieri di Rieti. Tredici marescialli maggiori dei vari presidi della provincia sono stati promossi al grado di luogotenente. Per la Compagnia di Rieti: Alfredo Pandolfi (addetto alla stazione di Rieti), Francesco Cenciarelli (addetto alla Stazione di Rivodutri), Stefano Valentini (addetto al nucleo comando), Massimo Spagnoletti (addetto alla stazione di Labro, Mariano Patacchiola (comandante della stazione di Cantalice), Marco Marchetti (addetto alla stazione di Rieti).

Per la Compagnia di Cittaducale: Gian Marco Liberatore (addetto al Norm Aliquota operativa, Floriano Ferrillo (addetto alla stazione di Cittaducale, Andra Aquilani (Comandante della Stazione di Accumoli), Massimiliano Celani (Comandante della stazione di Antrodoco). Per la Compagnia di Poggio Mirteto: Antonio Carrano (addetto alla stazione di Passo Corese), Patrizio Gala (Comandante della stazione di Torri in Sabina), Mario Mazzagrilli (addetto alla stazione di Castelnuovo di Farfa. La pandemia ancora in atto non ha consentito al comandante provinciale di riunire i neopromossi e congratularsi con loro.

Tuttavia il colonnello Bruno Bellini sottolinea l’importanza del nuovo grado quale segno tangibile della fiducia dell’Arma nei confronti del suo personale ed il vero significato di questa progressione di carriera che comporta sicuramente ulteriori responsabilità ma rappresenta anche un trampolino di lancio verso nuove soddisfazioni professionali.

