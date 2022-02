Rieti, infermieri aggrediti e feriti al pronto soccorso. Il sindacato: "Ora basta"

Paola Corradini 04 febbraio 2022 a

“E' ora di dire basta”. A parlare è Massimiliano Aureli, segretario provinciale Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, nato per dar voce agli Infermieri che vogliono tutelare la propria professione e riportato anche a Rieti grazie ad Aureli, Michele Moschetti segretario aziendale e Leonardo Paoletti segretario amministrativo, cui si sono uniti molti giovani infermieri. Il “basta” si riferisce a quanto accaduto giovedì notte proprio al Pronto soccorso dell’ospedale reatino dove un paziente ha aggredito il personale infermieristico di turno. A subire un vero e proprio scatto di violenza e ira sono stati tre infermieri, due uomini e una donna, che hanno riportato, rispettivamente, 2 giorni di prognosi con trauma cranico minore e contusione al gomito, 5 giorni di prognosi con trauma a una gamba e 7 giorni di prognosi con trauma addominale e trauma cranico non commotivo. Ad Avere la peggio l’infermiera che è stat sottoposta anche ad esami diagnostici più approfonditi visto che l’aggressore l’ha prima colpita con pugni al volto e poi con ripetuti calci.

Ieri mattina il Nursind, proprio tramite una nota del segretario Massimiliano Aureli ha sottolineato che “la segreteria provinciale Nursind non può più tacere di fronte all’ultima vergognosa aggressione avvenuta giovedì notte e che ha avuto come parte lesa il personale infermieristico in servizio presso il pronto soccorso del San Camillo De Lellis”. Poco dopo la giornata istituita contro l’aggressione del personale sanitario il 12 marzo, si deve aggiungere ad una lista già lunga e con esiti anche più gravi, anche quanto accaduto al De Lellis che si unisce ad altri ospedali dove il personale è stato aggredito e in qualche caso intere stanze distrutte. “La colpa dei colleghi? - si legge nella nota – Solo quella di fare il proprio lavoro giornalmente con dedizione e professionalità agendo in prima fila e senza protezioni di sorta nell’espletamento del loro delicato servizio. Quanto accaduto è l’ultimo caso di una serie sempre più incontrollabile di episodi di violenza contro il personale infermieristico”. Sono ormai due anni che il pronto soccorso è l’avanposto di una guerra che si sta ancora combattendo contro la pandemia e gli infermieri i soldati che sono in trincea con spirito di abnegazione e grande professionalità.

“Un’aggressioni gratuita – la definisce Aureli – che pesa ancora di più sul personale infermieristico già provato dal periodo che si sta vivendo da due anni cui si aggiungono i turni massacranti ai quali sono sottoposti in nome della carenza di personale visto che le assunzioni hanno solo compensato le uscite per pensionamento”. Da qui l’ennesima richiesta relativa “al ripristino dei posti di Polizia h24 nelle strutture ospedaliere in modo da affrontare e contenere il grave problema delle aggressioni da parte dei pazienti o dei familiari”.

“Episodi di violenza come quello avvenuto la notte scorsa nei confronti di tre nostri infermieri presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Rieti, non possono essere sottaciuti, e vanno stigmatizzati anche se l'aggressore è un paziente con problemi comportamentali. La Direzione Aziendale, nell'esprimere vicinanza al personale sanitario coinvolto, ringrazia tutti gli infermieri che, unitamente ai medici e al resto del personale del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero, portano avanti ogni giorno un compito assistenziale determinante per il bene della comunità”, si legge in una nota della Asl



