Rieti, mucche sulle strade. Summit in Prefettura per risolvere il problema

L’allarme lanciato dalle pagine del nostro giornale dal sindaco di Longone, Mauro Novelli e dal suo assessore Louis Francois, ha impresso una accelerata per quanto riguarda il pericolo rappresentato dalle mandrie di bovini lasciate libere lungo le strade della provincia. Su sollecitazione dei Comuni di Greccio e Longone Sabino si è tenuto nella giornata di mercoledì un incontro presieduto dal Prefetto sul tema del contrasto al fenomeno dei bovini vaganti al quale hanno partecipato rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, dell’assessorato agricoltura della Regione Lazio, della Asl di Rieti e dell’IsprA.

Il tema è tutt’ora particolarmente sentito nei territori dei Comuni in questione dove la presenza dei bovini vaganti, spesso inselvatichiti ed inavvicinabili, crea disagi alla viabilità, soprattutto nelle ore notturne, e possibili rischi per l’incolumità delle persone nonché per i profili dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Dal costruttivo confronto sono emerse alcune possibili ipotesi di lavoro, ivi inclusa la realizzazione di un piano di abbattimento selettivo con il concorso delle forze disponibili nonché l’applicazione di sanzioni, ove ne sussistano i presupposti, che saranno oggetto di ulteriori riflessioni in una prossima riunione ristretta con le Forze di polizia.

Le soluzioni che saranno individuate per i Comuni di Greccio e Longone Sabino potrebbero essere replicate anche per altri territori della Provincia di Rieti interessati dal medesimo fenomeno. “Stiamo percorrendo ogni strada possibile per trovare una soluzione – conferma il sindaco – insieme alla Forestale di Rieti e di Rocca Sinibalda, ma non è semplice, e intanto continuano ad arrivarci segnalazioni da parte di automobilisti e cittadini che si imbattono con le mucche lungo la provinciale. Ci stiamo muovendo anche con la Prefettura di Rieti perché, come extrema ratio, nel caso in cui non ci sia alcun altro rimedio, si proceda con l’abbattimento, ma speriamo di non dover percorrere questa strada”.

