Monterotondo, rapina alla banca di via Matteotti, arrestato un 24enne

È durata pochi minuti e si è conclusa con l’arresto di un giovane di 24 anni una rapina in pieno centro a Monterotondo. Nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio, intorno alle ore 14, un uomo già noto alle forze dell’ordine per reati predatori, è entrato presso la filiale della Banca Intesa San Paolo su via Matteotti, a poco più di 100 metri dalla locale caserma dei Carabinieri. Il ragazzo, con il volto coperto solo dalla mascherina FFP2, ha atteso il suo turno per entrare dentro il locale. Avvicinatosi alla cassa, ha detto alla cassiera lì presente che si trovava lì per una rapina. La donna si è vista minacciare dal malvivente il quale sembrava avesse una pistola nella tasca della felpa. Solo dopo si scoprirà che il 24enne aveva solo simulato di avere una pistola. La cassiera, ovviamente, non poteva saperlo e quando si è vista minacciare ha consegnato i soldi presenti in cassa per un totale di 160 euro. Il ladro ha anche preso una rastrelliera portamonete. Dopo la rapina è scattato subito l’allarme ed i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Monterotondo sono intervenuti con tempestività.

Dopo aver appreso quanto accaduto, raccolto le dichiarazioni delle persone presenti e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare il presunto autore del colpo. I militari, come detto, conoscevano già questa persona ed hanno avuto “vita facile” nell’identificarlo. Il ragazzo è stato rintracciato poco lontano, con ancora indosso l’intera refurtiva che è stata recuperata e restituita al direttore della filiale rapinata.

Ora il 25enne si trova ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria, presso la casa di un parente non avendo una dimora fissa alla luce della vita che conduce. Si tratta di un altro episodio di criminalità che riguarda comunque un giovane. Il giorno prima, infatti, i Carabinieri di Monterotondo erano dovuti intervenire dopo che un gruppo di minori aveva rubato il portafoglio ad un’ignara signora all’interno del McDonald di Via Lampedusa. I 5 ragazzi, di età compresa tra i 15 ed 17 anni, sono stati fermati e deferiti alla Procura dei Minori.

