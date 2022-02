Rieti, teatro Flavio Vespasiano. Cinque appuntamenti per la nuova stagione

04 febbraio 2022 a

E’ stata presentata il 3 febbraio, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala consiliare, la stagione teatrale del teatro Flavio Vespasiano, che avrà inizio il 12 febbraio grazie alla collaborazione tra il Comune di Rieti e Atcl, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, l’assessore alla Cultura del Comune, Gianfranco Formichetti, l’amministratore delegato di Atcl, Luca Fornari, e il direttore artistico di Atcl, Alessandro Berdini. “Una stagione di grande livello in un teatro finalmente liberato dalle pastoie della burocrazia che lo hanno tenuto in ostaggio per alcuni mesi – ha dichiarato il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti – Non possiamo che essere grati agli organizzatori, interni ed esterni al Comune, per le belle rappresentazioni che verranno offerte alla città”.

“Riprende la stagione teatrale al teatro Flavio Vespasiano con grandi interpreti della scena teatrale italiana, convinti con l’amministrazione comunale che possa essere stimolo e incentivo per ritrovare e ricostruire la socialità avvicinandosi a quell’atto collettivo che richiede il teatro. Atcl, associazione teatrale fra i comuni del lazio è il circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo, che svolge da quarant’anni un’attività di sostegno e coordinamento delle attività di spettacolo e culturali a favore e di concerto con i comuni soci”, spiega Atcl.

Lello Arena diretto da Luciano Melchionna è il protagonista il 12 febbraio della divertente e amara commedia di Carmine Amoroso, conosciuta dal grande pubblico grazie al film “cult” di Mario Monicelli del 1992. La produzione dell’Enrico IV di Luigi Pirandello per la regia di Yannis Kokkos (26 febbraio ore 21) coniuga e mette a disposizione dello spettatore lo sguardo di uno dei maggiori autori del ‘900 filtrato dalla cultura e dall’esperienza di uno dei più incisivi e stimati registi viventi. Paola Quattrini è la protagonista di Oggi è già domani di Willy Russell adattamento di Jaia Fiastri, regia Pietro Garinei, musiche di Armando Trovajoli al Teatro Flavio Vespasiano l’11 marzo ore 21.

Venerdì 8 aprile ore 21 in scena Carlo Buccirosso con La rottamazione di un italiano perbene in cui tratteggia in maniera impietosa, ma sempre divertente i vizi e le virtù del nostro Paese Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i protagonisti di Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore da William Shakespeare riscritto dalla compagnia Babilonia Teatri il 19 maggio ore 21.

La campagna abbonamento partirà domani 4 febbraio: gli abbonati della stagione 2019/20 possono ritirare il voucher al botteghino e usarlo subito per la nuova campagna abbonamenti o dal 12 febbraio per l’acquisto dei singoli spettacoli. Coloro che avevano acquistato il biglietto per lo spettacolo di Carlo Buccirosso possono ritirare il voucher al botteghino dal 12 febbraio.

