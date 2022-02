Rieti Covid, il bollettino del 3 gennaio. I nuovi casi sono 270 e i guariti 235

03 febbraio 2022 a

Altri 270 nuovi casi di positività al Covid a Rieti. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl del 3 febbraio 2022. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 270 nuovi soggetti positivi al test a Rieti (62) – Accumoli (1) – Amatrice (6) – Antrodoco (6) – Belmonte in Sabina (1) – Borbona (4) – Borgo Velino (1) – Borgorose (2) – Cantalice (4) – Cantalupo in Sabina (4) – Casperia (1) – Castel S. Angelo (2) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (14) – Colle di Tora (1) – Collevecchio (6) – Contigliano (2) – Cottanello (1) – Fara in Sabina (18) – Fiamignano (4) – Forano (9) – Greccio (2) – Leonessa (1) – Longone Sabino (3) – Magliano Sabina (5) – Mompeo (1) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (18) – Morro Reatino (1) – Paganico Sabino (1) – Pescorocchiano (3) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (11) – Poggio Catino (3) – Poggio Mirteto (28) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (4) – Poggio S. Lorenzo (1) - Pozzaglia Sabina (1) – Salisano (2) – Scandriglia (9) – Selci (2) – Stimigliano (9) – Tarano (4) – Toffia (1) – Torri in Sabina (3) – Torricella in Sabina (3).

Si registrano 235 nuovi guariti: (69) Rieti – (3) Amatrice – (4) Antrodoco – (1) Ascrea – (2) Belmonte in Sabina – (11) Borgorose – (2) Cantalice – (2) Cantalupo in Sabina – (3) Castel S. Angelo – (7) Cittaducale – (6) Collevecchio – (1) Configni – (5) Contigliano – (14) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (4) Forano – (1) Greccio – (1) Labro – (4) Leonessa – (10) Magliano Sabina – (1) Mompeo – (1) Montebuono – (2) Monteleone Sabino – (1) Montenero Sabino – (9) Montopoli in Sabina – (2) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (4) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (15) Poggio Mirteto – (11) Poggio Moiano – (5) Poggio Nativo – (2) Rivodutri – (1) Salisano – (15) Scandriglia – (2) Selci – (1) Stimigliano – (3) Tarano – (3) Toffia – (1) Torricella in Sabina – (1) Vacone.

Numero tamponi eseguiti: 3.049. Totale tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza: 246.372. Totale positivi: 6.628.

