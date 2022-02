Rieti, Guardia di finanza. Concorso per il reclutamento di 15 tenenti

02 febbraio 2022 a

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale – n. 5, del 18 gennaio 2022 è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del Corpo della Guardia di Finanza. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità: a. n. 3 (tre) posti per amministrazione; b. n. 1 (uno) posto per commissariato; c. n. 4 (quattro) posti per telematica; d. n. 3 (tre) posti per infrastrutture; e. n. 1 (uno) per motorizzazione-settore navale, f. n. 3 (tre) per sanità.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di età non superiore ai 32 anni e in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, di lauree magistrali/specialistiche attinenti alle specialità la quale si concorre La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 17 febbraio 2022

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” - dove è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio - seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.

