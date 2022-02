Rieti, spaccia cocaina in centro. Albanese in manette

01 febbraio 2022 a

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Rieti hanno arrestato un albanese per detenzione e spaccio di droga.

Cocaina nascosta nel camino, arrestato un giovane

"Durante un servizio finalizzato a contrastare la vendita di stupefacenti nel centro della città - riportano i carabinieri in una nota -, i militari hanno notato due giovani, conosciuti quali assuntori, che si guardavano intorno in nervosa attesa, nel parcheggio di un supermercato. I carabinieri, insospettiti da quell’atteggiamento, hanno tenuto sotto controllo i due, che, trascorso un po' di tempo, sono stati raggiunti da un uomo che gli ha ceduto due piccoli involucri in cambio di alcune banconote. Appena notato lo scambio, i militari sono intervenuti riuscendo a bloccare sia il giovane albanese che gli acquirenti".

"La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare e sequestrare la cocaina appena ceduta, così come le banconote ricevute in cambio e ulteriori 2.100 euro in valuta di vario taglio, ritenuti provento di attività di spaccio".

