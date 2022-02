Covid Rieti, domani Open day per donne in gravidanza e allattamento

01 febbraio 2022 a

La direzione aziendale della Asl di Rieti organizza, per la giornata di domani, mercoledì 2 febbraio, un Open day’dedicato alla vaccinazione anti Covid per le donne in gravidanza e allattamento.

L'Open day si svolgerà dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede del Consultorio familiare della Asl di Rieti, in via del Terminillo 42 (blocco 5).

"L'iniziativa di prevenzione e contenimento della pandemia da Sars CoV-2 si prefigge l’obiettivo di proteggere e tutelare le donne in gravidanza e in allattamento attraverso la vaccinazione e fornire una corretta informazione per la scelta consapevole della vaccinazione antiCovid. Le prenotazioni- conclude la nota- avverranno direttamente sul posto".

