Rieti, Lsu. Stabilizzati 600 precari in cinque anni

Dal 2016 ad oggi sono stati stabilizzati nel Reatino circa 600 lavoratori socialmente utili impegnati ad assicurare i servizi essenziali presso le Amministrazioni pubbliche. Quasi 1400 in tutto il Lazio. Il merito di questi risultati forse inattesi ma auspicati appena 5 anni è del Movimento lavoratori socialmente utili (Mlsu) costituitosi appunto nel 2016 a difesa degli interessi dei lavoratori LSU della Regione Lazio, che a metà del 2015 si erano visti annullare il processo di contrattualizzazione avviato dall’amministrazione regionale dell’allora presidente Renata Polverini, e cosa ancora più preoccupante il pericolo a seguito dell’annullamento dei contratti stipulati nei vari enti di appartenenza di ritrovarsi non solo licenziati ma impossibilitati a rientrare nei progetti con tante famiglie sul lastrico.

“Per scongiurare il pericolo, che dopo quasi 20 anni di attività, metteva a repentaglio il processo di normalizzazione occupazionale di tanti lavoratori - spiega il presidente del Mlsu Alessandsro Desideri -, di fronte alla difficoltà di reagire tramite le rappresentanze sindacali abbiamo deciso di tutelare i nostri interessi dando vita all’associazione e portarli all’attenzione di tutte le competenti autorità istituzionali nazionali, regionali, comunali, per chiedere un radicale cambiamento al trattamento riservato allora categoria, rivendicando certezze occupazionali anziché un umiliante assistenzialismo per lsu laziali. Sei anni di lavoro duro che ha portato alla ribalta la condizione lavorativa della categoria relegata, da oltre un lustro di secolo, ad assicurare i servizi essenziali presso le amministrazioni pubbliche di attuatori dei progetti senza un regolare contratto di lavoro”.

Da qui l’accordo tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio per la ripresa dei progetti interrotti nel 2015 e lo stanziamento delle risorse necessarie, per assicurare il pagamento dei sussidi, da rifinanziare ogni anno fino allo svuotamento del bacino storico laziale con la possibilità di convertire in parte la contribuzione da figurativa a pensionistica e le incentivazioni a disposizione degli enti utilizzatori per la stabilizzazione dei lavoratori. Per il presidente del Mlsu, Alessandro Desideri “il punto di svolta è stato l’approvazione della Legge regionale 26 del 2019 “Misure a sostegno dei Lsu: stabilizzazione occupazionale” che ha visto il consiglio regionale approvare la definitiva normalizzazione occupazionale dei lavoratori. Un acceleratore normativo voluto dall’associazione capace di azzerare quasi completamente il bacino laziale. Un modello di riferimento delle politiche attive occupazionali. Abbiamo delineato il percorso da seguire per completare entro il 2022 il processo di svuotamento del bacino regionale con la stabilizzazione dei 130 lavoratori da rimasti” conclude Desideri.

