Rieti, i saldi non decollano. In pochi giorni vendite dimezzate

Monica Puliti 31 gennaio 2022 a

“Si era partiti bene, poi, da una decina di giorni a questa parte, il crollo”. Anche la stagione dei saldi fa i conti con la città svuotata da contagi e quarantene. Partita il 5 gennaio con un buon 15% di vendite in più rispetto all’anno scorso ma ancora indietro della stessa percentuale rispetto al giro di affari registrato nel 2019, ante Covid, la stagione dei ribassi segna il passo nonostante si avvicini la chiusura fissata al 16 febbraio. “La prima settimana era andata bene – commenta Leonardo Tosti, presidente di Confcommercio Rieti-Viterbo e vice presidente della Camera di commercio -, ma poi il traffico di persone si è andato assottigliando sempre di più, di fatto abbiamo registrato un crollo di vendite oscillante tra il 40 e il 50%”.

Il problema, dicevamo, è che c’è tanta gente a casa perché risultata positiva, perché in quarantena o perché ha subìto drastiche limitazioni ai propri spostamenti non avendo il super green pass da esibire ad ogni occasione e Rieti, già piccola e con pochi abitanti, è diventata un deserto. “C’è anche una seconda questione, non meno importante – sottolinea Tosti -, ed è l’aumento vertiginoso delle bollette, che pesa sui bilanci delle aziende e delle famiglie. La gente ha paura di spendere perché non sa se riuscirà poi a far fronte al costo di gas e luce”, oltreché a sostenere i rincari dei beni al consumo conseguenti a quelli delle materie prime. Insomma, la tempesta perfetta si è abbattuta contro il sistema economico del territorio già messo duramente alla prova negli anni passati dalla crisi economica, prima, e dal terremoto, dopo. Per non parlare della sostenibilità delle attività commerciali.

“Gli imprenditori hanno spese e costi fissi, basti pensare ai dipendenti, agli affitti e a tutto il resto. Per il turismo non c’è ancora la cassa integrazione, ma ci sono le buste paga per il personale, il pagamento del Tfr (trattamento di fine rapporto), della tredicesima, della quattordicesima, e chi non ce la farà procederà a licenziare. Qui ci devono aiutare o sarà un altro, grave colpo all’economia di questo territorio e del Paese intero”. Tante aziende – locali serali, ristoranti, alberghi – hanno deciso, visto l’affluenza ridotta al lumicino delle ultime settimane, di aprire solo nel fine settimana. “E’ una scelta difficile – commenta il presidente di Confcommercio – perché se si apre due giorni alla settimana bisogna comunque considerare che ci sono costi 7 giorni su 7, quello dell’immondizia per esempio”.

La situazione non è semplice e la speranza è che almeno il Covid tolga presto il disturbo e che seguano, finalmente, una serie di misure da parte del Governo a sostegno delle imprese.

