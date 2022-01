Rieti Covid, il bollettino del 30 gennaio: 295 nuovi casi e 345 guariti

30 gennaio 2022 a

Emergenza coronavirus, pubblicato il bollettino della Asl di Rieti di domenica 30 gennaio. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 295 nuovi soggetti positivi al test Covid a Rieti (99) – Amatrice (4) – Borgo Velino (1) – Borgorose (4) – Cantalice (2) – Cantalupo in Sabina (3) – Casperia (14) – Castel S. Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (10) – Collevecchio (3) – Concerviano (1) – Contigliano (8) – Fara in Sabina (37) – Fiamignano (2) – Forano (13) – Frasso Sabino (1) – Magliano Sabina (2) – Mompeo (1) – Montasola (2) – Montebuono (2) – Monteleone Sabino (4) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (12) – Pescorocchiano (6) – Poggio Bustone (8) – Poggio Catino (6) – Poggio Mirteo (15) – Poggio Nativo (1) – Poggio S. Lorenzo (1) – Pozzaglia Sabina (2) – Salisano (6) – Scandriglia (5) – Selci (1) – Stimigliano (5) – Tarano (2) – Toffia (2) – Torri in Sabina (5) – Torricella in Sabina (1) – Turania (1).

Si registrano 345 nuovi guariti: (145) Rieti – (1) Accumoli – (8) Amatrice – (1) Antrodoco – (3) Borgo Velino – (10) Borgorose – (5) Cantalice – (4) Cantalupo in Sabina – (1) Casaprota – (1) Castel S. Angelo – (1) Castel Nuovo di Farfa – (17) Cittaducale – (5) Collevecchio – (1) Colli sul Velino – (1) Concerviano – (1) Configni – (11) Contigliano – (1) Cottanello – (26) Fara in Sabina – (5) Fiamignano – (11) Forano – (2) Frasso Sabino – (2) Greccio – (2) Labro – (6) Magliano Sabina – (1) Mompeo – (1) Montasola – (2) Monte S. Giovanni – (2) Monteleone Sabino – (8) Montopoli in Sabina – (1) Morro Reatino – (4) Pescorocchiano – (2) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (4) Poggio Catino – (10) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (4) Rivodutri – (1) Roccantica – (1) Salisano – (4) Scandriglia – (11) Stimigliano – (2) Tarano – (9) Torri in Sabina – (4) Torricella in Sabina – (1) Turania.

Numero tamponi eseguiti: 2.618. Totale tamponi eseguiti: 236.616. Totale positivi: 6.563.

