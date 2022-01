Rieti, terremoto. Il sindaco di Amatrice Cortellesi: “Risolte le emergenze ora si passa a progettare il futuro”

S. L. 30 gennaio 2022 a

L’ultimo consiglio comunale è stata anche l’occasione per tracciare un primo bilancio del lavoro svolto dalla giunta Cortellese. Cento giorni di lavoro che hanno impegnato la squadra di governo a cercare di dare una accelerata a quel percorso di ricostruzione che da oltre 5 anni attendono gli amatriciani. E il sindaco Cortellese ha voluto ricordare il lavoro svolto ma anche le prossime sfide che attende la nuova amministrazione.

Riforma degli uffici, attuazione del PSR centro storico e frazioni, riqualificazione del Campo sportivo, ristrutturazione ex-depuratore, Bypass centro storico, distributore di benzina, Bypass ospedale, costruzione della nuova caserma dei carabinieri, la realizzazione del Bio-distretto, strade comunali realizzate e da completare, ricollocazione delle SAE, Auditorium della Laga, la riorganizzazione della Protezione civile, Comune ente formatore, sportello del cittadino, realizzazione del Pronto soccorso e fruibilità del lago Scandarello. Questo e altro sono i temi toccati nel bilancio dei primi cento giorni dell’Amministrazione Cortellesi, riassunto, come detto, durante il Consiglio comunale di venerdì.

Per il sindaco Giorgio Cortellesi è stato “un lavoro denso, impegnativo, quello compiuto insieme alla mia squadra, non privo di difficoltà, ma appassionante, al servizio del bene comune della nostra comunità e del nostro territorio”.

Per il primo cittadino amatriciano “fin da quando ci siamo insediati abbiamo approfondito le varie criticità e studiato processi virtuosi di cambiamento strutturale. Al punto che ora dopo soli cento giorni possiamo comunicare alla cittadinanza le cose fatte e le cose avviate, scelte non provvisorie, ma nel quadro di una visione progettuale e strategica, che ora vogliamo condividere con la popolazione, aperti a suggerimenti e integrazioni. Amatrice merita un salto di qualità - ha concluso il sindaco Giorgio Cortellesi - un cambio di passo, per uscire dall’emergenza ed entrare nel futuro, per passare da mero luogo della memoria e del dolore a modello di ricostruzione. Una città dove sarà bello vivere, tornare, restarci, investire, scommettere”.

